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Новости по тегу #природа

«Белорусские Мальдивы» теперь памятник природы. О чем стоит знать туристам
13 мая 2026 09:24

«Белорусские Мальдивы» теперь памятник природы. О чем стоит знать туристам

NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось
10 мая 2026 17:52

NC: антарктический шельф может таять быстрее, чем ожидалось

В Витебской области реконструируют заказник «Ельня» – что ждет туристов?
27 апреля 2026 06:34

В Витебской области реконструируют заказник «Ельня» – что ждет туристов?

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы
23 апреля 2026 13:41

В Беларуси идет сезон лесовосстановления! Побывали в Березинском лесхозе и посмотрели, как выращивают саженцы

Как правильно собирать березовый сок? Советы от специалиста
03 апреля 2026 11:08

Как правильно собирать березовый сок? Советы от специалиста

Путь к природе! Новую экотропу оборудовали в Бегомльском лесхозе
03 апреля 2026 06:29

Путь к природе! Новую экотропу оборудовали в Бегомльском лесхозе

Порядок в лесу – вопрос государственный! Как Беларусь приумножает этот стратегический ресурс
16 марта 2026 18:00

Порядок в лесу – вопрос государственный! Как Беларусь приумножает этот стратегический ресурс

«Лес! Дабро! Парадак!» – Минлесхоз приглашает белорусов поучаствовать в наведении порядка в лесах
16 марта 2026 06:21

«Лес! Дабро! Парадак!» – Минлесхоз приглашает белорусов поучаствовать в наведении порядка в лесах

Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды
23 ноября 2025 07:25

Какие инициативы исходили от граждан в Год благоустройства? Узнали у главы Минприроды

Уникальные природные объекты и массовый туризм – Сергей Масляк рассказал, как не нарушить экосиситему
23 ноября 2025 07:20

Уникальные природные объекты и массовый туризм – Сергей Масляк рассказал, как не нарушить экосиситему

Один из крупнейших за год протуберанцев оторвался от Солнца – чего ждать на Земле
14 октября 2025 09:37

Один из крупнейших за год протуберанцев оторвался от Солнца – чего ждать на Земле

Два сотрудника Крупского лесхоза признаны лучшими в Минской области
30 сентября 2025 15:20

Два сотрудника Крупского лесхоза признаны лучшими в Минской области