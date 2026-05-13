Новости по тегу #природа

Меловым карьерам под Волковыском, которые знакомы многим белорусам и в народе называются «белорусскими Мальдивами», присвоен новый статус.
Ученые предупреждают, что ускоренное таяние ледников приведёт к росту уровня мирового океана, поскольку Антарктида содержит крупнейшие запасы льда на планете.
Заказник раскинулся на территории Миорского и Шарковщинского районов, а площадь болотного массива достигает 20 тысяч гектаров – почти как весь Минск.
Лес – настоящее белорусское богатство. Тысячи гектаров, словно необъятное зелено-голубое море, простираются на высоте птичьего полета. Это наш стратегический и ценный ресурс.
За самовольный сбор и несоблюдение лесного кодекса грозит административная ответственность.
Организаторы ожидают наплыва туристов: посмотреть здесь действительно есть на что. Уже с первых километров маршрут захватывает внимание.
Интересная деталь: на каждого жителя страны приходится примерно по целому гектару леса. А общий запас древесины оценивается более чем в миллиард кубометров.
Акция проходит в рамках пятилетки качества, объявленной по инициативе Президента. Волонтеры будут убирать лесные массивы вдоль дорог, приводить в порядок зоны отдыха и территории вокруг памятных знаков.
«Благоустройство – это не разовая акция, а это ежедневный кропотливый труд, это плановая работа, которая в нашей стране проходит ежегодно».
«На территории нашей страны 1 355 особо охраняемых природных территорий. Задумайтесь, сколько вам надо времени, чтобы каждую посетить».
Он постепенно смещался в сторону Земли, но в конечном итоге его траектория прошла между Меркурием и нашей планетой, не затронув ни одну из них.
Алексей Строцкий стал мастером Минской области в отрасли лесного хозяйства, а Иван Журавкин – лучшим вальщиком.
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