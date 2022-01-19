В Беларуси начали прививать от ковида подростков. Как к детской вакцинации относятся родители?

Новости Беларуси. Новый штамм коронавируса добрался до Беларуси. Врачи говорят о необходимости вакцинироваться. А тем временем в Беларуси уже начали прививать и несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет препаратом Vero Cell производства китайской компании «Синофарм». О том, что еще нужно знать о ситуации с COVID-19, поговорили с гостем программы « Большой город » на СТВ. В студии председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан.

Елена Богдан, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома, председатель ОО «Белорусский союз женщин» : Сегодня по Минску – 55,9 %. Естественно, мы ставили задачу сначала 40 % населения, потом 50 %. Сейчас мы ставим задачу 60 % населения. Но еще одна задача, которая стоит перед системой здравоохранения – мы должны создать условия для ревакцинации наших граждан. Я хочу обратиться к тем, кто прошел вакцинацию. Спустя 5-6 месяцев нужно уже думать и приходить к нам на ревакцинацию. Ревакцинация осуществляется во всех наших учреждениях и в пунктах вакцинации, которые развернуты по всему городу – в торговых объектах, в метро, в общественных объектах. Самое главное – это желание прийти и вакцинироваться. Достаточно плотно работаем с системой образования Минска, чтобы донести до родителей и силами врачей-педиатров, и силами врачей-эпидемиологов, санитарной службы важность вакцинации детей. Это закономерность. Если не будет создан коллективный иммунитет, вирус будет мутировать и дальше.

Юлия Алексеюк:

Какая реакция у родителей? Есть доверие к детской вакцинации?

Елена Богдан:

Конечно, те родители, которые привились сами, понимают важность вакцинации детей и приводят их к нам. И, конечно, сегодня наша задача – это донести, рассказать, показать, что осложнений у вакцины нет, что данная вакцина безопасна, она качественная, эффективная. Вот это наша задача. Любой родитель заботится о состоянии своего ребенка, о его здоровье. И я надеюсь, что темпы вакцинации будут достаточно высокими и среди детского населения. Конечно, сейчас были каникулы, поэтому дети находились дома. Темпы вакцинации на этой неделе, мы видим, гораздо выше, чем были в предыдущие две недели. Еще одна очень важная категория – это беременные женщины и кормящие мамы. Сегодня около 30 % беременных женщин и кормящих мам в городе Минске уже получили вакцинацию. Это тоже очень важный момент. Я еще раз хочу акцентировать внимание на том, что здесь мы заботимся о здоровье мамы и ее будущего малыша.