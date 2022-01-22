Мир в почтовом ящике. Кто такие посткроссеры и какой подарок для них приготовили в Беларуси?

Новости Беларуси. Беларусь присоединилась к празднованию Дня ручного письма. Этот праздник призван напомнить всем нам, что при современных технологиях рукописное письмо не теряет своей значимости и актуальности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В честь международного тематического дня всем желающим предложили отправить открытки или послания в конверте совершенно бесплатно. С самого утра люди не упустили возможности порадовать почтовыми приветами своих родных и знакомых. Эпистолярный жанр из моды никогда не выйдет, уверяют они. Кроме того, в эти дни активно себя проявляют посткроссеры. Они обмениваются открытками с жителями разных стран. У наиболее усердных в почтовом ящике, можно сказать, побывал весь мир.

Алла Смирнова, посткроссер:

Я 10 лет в Беларуси, из 32-х участников я на 16-м месте. Отправила где-то 3 200 открыток и столько же получила. Пересеклась с 80 странами, может быть, мира. В каждой открытке, мне кажется, есть своя маленькая история, и ее получить очень приятно.