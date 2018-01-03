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Торговая сеть Минской области расшириться: появится более 90 объектов

03 января 2018 07:50
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Новости Беларуси. Более 90 торговых объектов появятся в Минской области в 2018 году. В целом торговая сеть региона будет расширяться не только за счет реконструкции объектов, но и за счет открытия новых торговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Торговая сеть Минской области расшириться: появится более 90 объектов-1

Торговая сеть Минской области расшириться: появится более 90 объектов-3

Также особой популярностью пользуется шопинг через интернет-магазины. По словам покупателей, такие площадки привлекательны своими низкими ценами и возможностью выбрать покупку не выходя из дома. За 2017  год розничный товарооборот превысил 5 миллиардов белорусских рублей.

# общество # Фотофакт # Торговля в Беларуси

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