Торговая сеть Минской области расшириться: появится более 90 объектов

Новости Беларуси. Более 90 торговых объектов появятся в Минской области в 2018 году. В целом торговая сеть региона будет расширяться не только за счет реконструкции объектов, но и за счет открытия новых торговых площадок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.