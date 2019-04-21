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Как прошёл субботник на «Линии Сталина» с участием Президента? Репортаж СТВ

21 апреля 2019 17:44
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Новости Беларуси. Весна в Беларуси богата традициями, нас объединяющими. Одна из таких – субботник. Заложенная ровно век назад, она и сегодня актуальна. По крайней мере, в нашей стране.

Во многом благодаря усилиям Президента, ведь именно он, невзирая на возмущения тех, кто отрицал всё, что было в Советском Союзе, настоял на сохранении лучшего, что досталось от Страны Советов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня тех, кто не участвует в субботниках, в Беларуси мало. Наверное, дело в том, что мы не только привыкли жить в чистоте и порядке, но и отчетливо понимаем, что это результат нашей с вами ежедневной работы.

Президент Беларуси во время субботника на «Линии Сталина»: «Мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею»

Как прошёл субботник на «Линии Сталина» с участием Президента? Репортаж СТВ-1

Как прошёл субботник на «Линии Сталина» с участием Президента? Репортаж СТВ-3

Александр Лукашенко традиционно личным примером задает тон субботнику, а слово подкрепляет делом. В 2018 году стартовала трехлетка Малой Родины, и Президент поехал на свою – в Александрию, обустраивать дедову крыничку.

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Этой весной многие предполагали снова увидеть Президента в его родной деревне, но глава государства приехал на «Линию Сталина». В честь 75-летия освобождения нашей страны от захватчиков вместе с сыном Николаем и своей трудовой командой заложил дубовую аллею как символ мужества и стойкости тех, кто героически держал оборону и сражался за наше с вами будущее на этих землях.

Как прошёл субботник на «Линии Сталина» с участием Президента? Репортаж СТВ-6

По еще одной доброй традиции, Александр Лукашенко после окончания работы пообщался с журналистами. И несмотря на то что буквально накануне обратился с Посланием к народу и парламенту, все же остались темы, которые, что называется, «наболели».

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Подробнее – в видеоинформации.

# Субботники в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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