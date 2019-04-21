Как прошёл субботник на «Линии Сталина» с участием Президента? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Весна в Беларуси богата традициями, нас объединяющими. Одна из таких – субботник. Заложенная ровно век назад, она и сегодня актуальна. По крайней мере, в нашей стране.

Во многом благодаря усилиям Президента, ведь именно он, невзирая на возмущения тех, кто отрицал всё, что было в Советском Союзе, настоял на сохранении лучшего, что досталось от Страны Советов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Сегодня тех, кто не участвует в субботниках, в Беларуси мало. Наверное, дело в том, что мы не только привыкли жить в чистоте и порядке, но и отчетливо понимаем, что это результат нашей с вами ежедневной работы.

Президент Беларуси во время субботника на «Линии Сталина»: «Мои дети, внуки придут и посмотрят на эту аллею»