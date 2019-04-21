Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»

Новости Украины.В Беларуси избирательные участки открыты в Минске и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины.В Беларуси избирательные участки открыты в Минске и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Только в столице украинское посольство, где проходит голосование, посетили сотни человек.
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Кстати, здесь же отметили, что в этот раз украинские граждане голосуют гораздо активнее, чем во время первого тура.
Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Уже в 8 часов был первый избиратель. Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов. На этот момент проголосовали 600 человек. Если взять прошлый первый тур, то к концу голосования было 741.
Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии:
Мы усовершенствовали свою работу, пытаемся минимизировать очереди. Мы поставили компьютер вот здесь, вы можете его увидеть.
Когда к нам заходит человек, то по фамилии, по первым трем буквам можно найти его в списке, тогда он идет к конкретному столу, и это все сокращает процесс и людям не надо стоять в очередях.
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