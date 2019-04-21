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Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»

21 апреля 2019 14:17
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Новости Украины.В Беларуси избирательные участки открыты в Минске и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»-1

Только в столице украинское посольство, где проходит голосование, посетили сотни человек.

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Кстати, здесь же отметили, что в этот раз украинские граждане голосуют гораздо активнее, чем во время первого тура.

Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»-4

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:
Уже в 8 часов был первый избиратель. Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов. На этот момент проголосовали 600 человек. Если взять прошлый первый тур, то к концу голосования было 741.

Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»-7

Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии:
Мы усовершенствовали свою работу, пытаемся минимизировать очереди. Мы поставили компьютер вот здесь, вы можете его увидеть.

Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»-10

Когда к нам заходит человек, то по фамилии, по первым трем буквам можно найти его в списке, тогда он идет к конкретному столу, и это все сокращает процесс и людям не надо стоять в очередях.

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# Выборы в Украине # общество # Игорь Кизим # Оксана Врублевская # Фотофакт

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