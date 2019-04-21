Кизим о голосовании в избирательном участке в Минске: «Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов»

Новости Украины.В Беларуси избирательные участки открыты в Минске и Бресте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Только в столице украинское посольство, где проходит голосование, посетили сотни человек. После дебатов на «Олимпийском» позиции Зеленского укрепились Кстати, здесь же отметили, что в этот раз украинские граждане голосуют гораздо активнее, чем во время первого тура.

Игорь Кизим, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси:

Уже в 8 часов был первый избиратель. Активность наблюдается больше, чем в первом туре выборов. На этот момент проголосовали 600 человек. Если взять прошлый первый тур, то к концу голосования было 741.

Оксана Врублевская, председатель избирательной комиссии:

Мы усовершенствовали свою работу, пытаемся минимизировать очереди. Мы поставили компьютер вот здесь, вы можете его увидеть.