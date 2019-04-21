Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника

Новости Беларуси. У православных сегодня – Вербное Воскресение. По церковному уставу этот праздник называется Входом Господа в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня в храмах многолюдно. Белорусы освящают вербы. Это прообраз пальмовых ветвей, с которыми встречали Христа.

Вербное воскресение всегда выпадает перед самым скорбным периодом в христианском календаре – Страстной неделей.

Иерей Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:

Господь вошел в Иерусалим в триумфальной славе, и народ встречал его ликованием. Однако этот праздник не только торжественен, но в то же время и трагичен. Трагичен, поскольку буквально через несколько дней те же самые люди будут кричать: «Распни его, распни!». И Христос это осознавал.

Для нас это с одной стороны праздник, с другой стороны – он вводит нас в неделю страданий Христа.