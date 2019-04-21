Прямой эфир

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника

21 апреля 2019 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. У православных сегодня – Вербное Воскресение. По церковному уставу этот праздник называется Входом Господа в Иерусалим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника-1

Сегодня в храмах многолюдно. Белорусы освящают вербы. Это прообраз пальмовых ветвей, с которыми встречали Христа.

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника-4

Вербное воскресение всегда выпадает перед самым скорбным периодом в христианском календаре – Страстной неделей.

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника-7

Иерей Иоанн Парфенов, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Господь вошел в Иерусалим в триумфальной славе, и народ встречал его ликованием.

Однако этот праздник не только торжественен, но в то же время и трагичен. Трагичен, поскольку буквально через несколько дней те же самые люди будут кричать: «Распни его, распни!». И Христос это осознавал.

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника-10

Для нас это с одной стороны праздник, с другой стороны – он вводит нас в неделю страданий Христа.

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника-13

Белорусы к освещённой вербе относятся по-хозяйски: хранят, как настоящую реликвию, дома за иконами, часто связывают с ними народные приметы. А иногда символически используют её даже в воспитательных целях.

Православные отмечают Вербное воскресение: традиции и значение праздника-16

# Православные в Беларуси # общество # Иерей Иоанн Парфёнов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем нынешнее Послание Президента отличалось от предыдущих? Анонс итоговой программы «Неделя»
21 апреля 2019 11:58

Чем нынешнее Послание Президента отличалось от предыдущих? Анонс итоговой программы «Неделя»

Когда будет названа дата президентских выборов в Беларуси?
21 апреля 2019 11:50

Когда будет названа дата президентских выборов в Беларуси?

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт
20 апреля 2019 21:10

Самая красивая девушка Европы на субботнике. Фотофакт