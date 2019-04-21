Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана

Новости Беларуси. В Брестском районе заложили сад дружбы Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специально для этого из Центральной Азии привезли 6 тысяч саженцев. Среди них – 7 лучших сортов винограда, которые подбирали специально для нашего климата, а также яблони, черешни и абрикосы.

Это первый опыт посадки винограда по опыту таджикских коллег. Пробная плантация раскинется на три гектара, а гроздья сочной ягоды будет держать специальный каркас.

Ученые уверяют, что солнечных дней для этой теплолюбивой культуры на юге Беларуси будет достаточно.