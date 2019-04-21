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Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана

21 апреля 2019 13:12
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Новости Беларуси. В Брестском районе заложили сад дружбы Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана-1

Специально для этого из Центральной Азии привезли 6 тысяч саженцев. Среди них – 7 лучших сортов винограда, которые подбирали специально для нашего климата, а также яблони, черешни и абрикосы.

Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана-4

Это первый опыт посадки винограда по опыту таджикских коллег. Пробная плантация раскинется на три гектара, а гроздья сочной ягоды будет держать специальный каркас.

Ученые уверяют, что солнечных дней для этой теплолюбивой культуры на юге Беларуси будет достаточно.

Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана-7

Саттори Изатулло, министр сельского хозяйства Таджикистана:
Сейчас по всему миру идет изменение климата: потепление. Исходя из этого, у вас много солнечных дней. Температуры позволяют на юге Беларуси организовать такие сады, поэтому, думаю, они приживутся.

Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана-10

Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Уже организовано совместное предприятие по переработке молока в Таджикистане. Дальше это близлежащие страны – рынок Афганистана, Пакистана. Вот эта вот дуга, расширение поставок нашей продукции. Приграничные – Киргизия, Узбекистан.

Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана-13

Первый урожай винограда по новой технологии на юго-западе Беларуси получат через 4 года. В ближайшем будущем южную культуру планируют выращивать уже в промышленных масштабах.

# Беларусь-Таджикистан # общество # Анатолий Хотько # Фотофакт

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