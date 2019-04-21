Под Брестом заложили фруктовый сад дружбы Беларуси и Таджикистана

Новости Беларуси. В Брестском районе заложили сад дружбы Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Брестском районе заложили сад дружбы Беларуси и Таджикистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специально для этого из Центральной Азии привезли 6 тысяч саженцев. Среди них – 7 лучших сортов винограда, которые подбирали специально для нашего климата, а также яблони, черешни и абрикосы.
Это первый опыт посадки винограда по опыту таджикских коллег. Пробная плантация раскинется на три гектара, а гроздья сочной ягоды будет держать специальный каркас.
Ученые уверяют, что солнечных дней для этой теплолюбивой культуры на юге Беларуси будет достаточно.
Саттори Изатулло, министр сельского хозяйства Таджикистана:
Сейчас по всему миру идет изменение климата: потепление. Исходя из этого, у вас много солнечных дней. Температуры позволяют на юге Беларуси организовать такие сады, поэтому, думаю, они приживутся.
Анатолий Хотько, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Уже организовано совместное предприятие по переработке молока в Таджикистане. Дальше это близлежащие страны – рынок Афганистана, Пакистана. Вот эта вот дуга, расширение поставок нашей продукции. Приграничные – Киргизия, Узбекистан.
Первый урожай винограда по новой технологии на юго-западе Беларуси получат через 4 года. В ближайшем будущем южную культуру планируют выращивать уже в промышленных масштабах.