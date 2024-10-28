Как прошли парламентские выборы в Грузии – ответил наблюдатель от миссии ОБСЕ Олег Дьяченко
Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.
Кирилл Казаков, СТВ:
История с Грузией, которая вдруг резко, как пишут нам западные таблоиды, сменила на пророссийский путь. Что там происходит вообще?
Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я, будучи наблюдателем, кстати, от миссии ОБСЕ, на парламентских выборах, которые прошли в субботу текущего года, сразу отмечу, что на тех участках, где я был в качестве наблюдателя, (их было 12 участков в Тбилиси) выборы прошли демократично, настолько демократично, настолько прозрачно, что не было даже за что зацепиться. Потому что мы начали работать с 7 утра на избирательных участках еще до того, как начали опломбировать эти ящики, опломбировать технику, потому что в этом году впервые в Грузии голосование проводилось в электронной форме, с помощью электронной системы. 90 % участков избирательных из 3 111 были оборудованы электронной системой голосования. Огромная явка избирателей, очереди занимали с самого утра. Мы подъезжаем к очередному избирательному участку, там уже 30-50 человек, включая с детьми. Стоят в очереди для того, чтобы зайти и проголосовать.
Кирилл Казаков:
Но картинка, которую формировали для зарубежного наблюдателя, в принципе такая, что там морды бьют, добрасывают...
Олег Дьяченко:
До 11 часов вечера я находился на избирательном участке, на последнем. И потом мы проехали и посмотрели город. Спокойная атмосфера. Молодежь отдыхает, молодежь гуляет. И потом, когда мне говорят: Олег Викторович, посмотрите, там же мордобой. Я говорю: где? Я этого не вижу. Потом пересмотрел все сюжеты. Три или четыре сюжета. Представьте себе, 3 111 участков для голосования и три-четыре сюжета, где были проведены провокации. Поэтому здесь, конечно, свою роль сыграли масс-медиа, контролируемые западными структурами, социальные сети, контролируемые западными структурами. И поэтому одна картинка – реальная жизнь, то, что я видел в действительности, и другое, то, что увидел на экране и потом, как было подхвачено так называемыми экспертами, а проще говоря, фальсификаторами – ну, это ужас.
Кирилл Казаков:
Там гражданка Франции, она же президент Грузии, вышла и сказала о том, что выборы она считает несостоявшимися. Там конкретная манипуляция, которая происходит уже.
Олег Дьяченко:
Они же ставили речь о нелегитимности выборов и призвали политические партии.
Кирилл Казаков:
Олег Викторович, вы от ОБСЕ говорите, да? Просто смотрите, что самое главное, что ОБСЕ, собственно говоря, не нашло фальсификацию. Там какие-то есть вопросы к Грузии, но в принципе все нормально.
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