Как прошли парламентские выборы в Грузии – ответил наблюдатель от миссии ОБСЕ Олег Дьяченко

Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.

Кирилл Казаков, СТВ:

История с Грузией, которая вдруг резко, как пишут нам западные таблоиды, сменила на пророссийский путь. Что там происходит вообще? Олег Дьяченко, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я, будучи наблюдателем, кстати, от миссии ОБСЕ, на парламентских выборах, которые прошли в субботу текущего года, сразу отмечу, что на тех участках, где я был в качестве наблюдателя, (их было 12 участков в Тбилиси) выборы прошли демократично, настолько демократично, настолько прозрачно, что не было даже за что зацепиться. Потому что мы начали работать с 7 утра на избирательных участках еще до того, как начали опломбировать эти ящики, опломбировать технику, потому что в этом году впервые в Грузии голосование проводилось в электронной форме, с помощью электронной системы. 90 % участков избирательных из 3 111 были оборудованы электронной системой голосования. Огромная явка избирателей, очереди занимали с самого утра. Мы подъезжаем к очередному избирательному участку, там уже 30-50 человек, включая с детьми. Стоят в очереди для того, чтобы зайти и проголосовать.