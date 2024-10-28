Как пройдут выборы Президента Беларуси в 2025? Мнение Лидии Ермошиной

Кирилл Казаков, СТВ:

Как пройдут выборы в 2025 году, на ваш взгляд, как человека, который долгое время руководил Центризбиркомом?

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Никогда нельзя ничего предугадать. Более того, я сразу же могу сказать, что каждая избирательная кампания имела свои особенности. Когда мы говорим о 2015 годе, то мы имеем в виду этакий оазис спокойствия. Было спокойно. Было организованно. При этом была альтернатива, и в общем-то выборы были праздником. В обществе есть запрос на проведение избирательной кампании именно в такой обстановке. Но тут еще есть другое. Давайте не будем забывать, что в 2015 году мы были достаточно оставленные в покое нашими западными кураторами, экспертами, кем угодно. То есть они наблюдали за выборами, но поскольку они были очень заняты майданом и событиями цветной революции в Украине, то как-то Беларусь и наша избирательная кампания у них прошла мимо. Более того, 2015-й год – это первые выборы, когда мне вернули статус человека, который может Европу посещать. Не только мне, но и всем остальным. Санкции были на время приостановлены, настолько в 2015-м году все было лагодно, очень нежно и хорошо.



В этом году, если мы посмотрим, то мы увидим тоже, если мы говорим о международной обстановке: они сейчас заняты Молдовой, они заняты Грузией. Именно там они будут применять, особенно в Грузии, все цветные технологии, которые активно применялись и у нас в 2020 году. Я думаю, к 26 января они уже достаточно разгрузятся, хотя еще будет послепраздничный период, но попытки будут. С другой стороны, все те, кто является врагами режима государства и организованных выборов, они находятся за кордоном. Это тоже во многом определит ту политическую обстановку, которая будет складываться в январе.

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