Почему белорусы, которые уехали 20 лет назад, хотят вернуться? Ответила Инга Сечко

Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.

Алена Сырова, СТВ:

А вот белорусы, хоть нас там принято считать такими памяркоўными, спокойными и так далее. Особенно в ситуации, когда сейчас мы понимаем, что глава государства действующий вроде как планирует принимать участие в электоральной кампании. Его поддерживает очень большое количество населения, подавляющее большинство точно. Вот это такое белорусское. И так достаточно желающих поддержать. «Ай, лучше не пойду на выборы» – мы преодолели? Как вам кажется? Или нет?

Инга Сечко, профайлер, преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД Беларуси, кандидат психологических наук:

Я думаю, что сейчас белорусы уже много всего увидели. Благодаря информации о том, что происходит в мире, а не только в нашей стране, сравнили, а благодаря информации, которая приходит от друзей и родственников, живущих за границей, это тоже очень важно, они уже принимают решения свои по-другому. Потому что их друзья, родственники и знакомые, которые живут там, уже хотят вернуться сюда. Даже те люди, которые лет 15-20 назад уехали и устроились в Европе, они хорошо живут в этих странах, у них там семьи, все прекрасно, дома, квартиры. Они сейчас покупают недвижимость в Беларуси, и они хотят вернуться. Кто-то уже возвращается, кто-то говорит, пусть будет, на всякий случай, а вдруг придется вернуться. То есть люди об этом задумываются. И даже увидев вот это, можно понять, что, ага, оказывается, здесь лучше, чем в Европе, если люди оттуда возвращаются сюда.