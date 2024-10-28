Почему белорусы, которые уехали 20 лет назад, хотят вернуться? Ответила Инга Сечко
Политические перспективы. Что ждет Беларусь в предстоящие три месяца с учетом электорального периода, какие важные события, вехи, на которые обязательно стоит обращать внимание, чтобы сделать правильный выбор? И какие процессы пробуждены в связи с объявлением даты президентских выборов? На площадке ток-шоу «По существу» собрались государственные деятели, политтехнологи, представители разных ветвей власти, аналитики и профайлер.
Алена Сырова, СТВ:
А вот белорусы, хоть нас там принято считать такими памяркоўными, спокойными и так далее. Особенно в ситуации, когда сейчас мы понимаем, что глава государства действующий вроде как планирует принимать участие в электоральной кампании. Его поддерживает очень большое количество населения, подавляющее большинство точно. Вот это такое белорусское. И так достаточно желающих поддержать. «Ай, лучше не пойду на выборы» – мы преодолели? Как вам кажется? Или нет?
Инга Сечко, профайлер, преподаватель кафедры тактико-специальной подготовки Академии МВД Беларуси, кандидат психологических наук:
Я думаю, что сейчас белорусы уже много всего увидели. Благодаря информации о том, что происходит в мире, а не только в нашей стране, сравнили, а благодаря информации, которая приходит от друзей и родственников, живущих за границей, это тоже очень важно, они уже принимают решения свои по-другому. Потому что их друзья, родственники и знакомые, которые живут там, уже хотят вернуться сюда. Даже те люди, которые лет 15-20 назад уехали и устроились в Европе, они хорошо живут в этих странах, у них там семьи, все прекрасно, дома, квартиры. Они сейчас покупают недвижимость в Беларуси, и они хотят вернуться. Кто-то уже возвращается, кто-то говорит, пусть будет, на всякий случай, а вдруг придется вернуться. То есть люди об этом задумываются. И даже увидев вот это, можно понять, что, ага, оказывается, здесь лучше, чем в Европе, если люди оттуда возвращаются сюда.
Инга Сечко:
И еще белорусы понимают, что теперь нельзя принимать импульсивные решения. Вообще это нам не очень свойственно. Нам эту импульсивность, эту революцию пытались навязать. Но вы хорошее слово сказали. Памяркоўныя белорусы, это же в переводе что означает? Это такие спокойные, рассудительные. Откуда эта рассудительность у белорусов? Наш климат и местность, на которой мы живем, обуславливают наш характер национальный. И вот характер нашего этноса – это быть осторожными, внимательными, обдумать, а потом сделать следующий шаг. Почему? Потому что кругом болото, и каждый твой неосторожный шаг тебя может засосать в трясину, в дрыгву. Поэтому они сейчас вдумчиво будут смотреть и принимать решения уже, исходя из всего, что они видели, слышали, знают, и это решение будет правильным.
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