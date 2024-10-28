В этой мастерской изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы. Показываем редкие экземпляры

Это мастерская Оршанского дома ремесел. Здесь изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы, в которых несколько столетий назад щеголяли наши предки.

Анна Меркушевич, корреспондент: Аблавуха, папаха, мергелка, ярмолка – каких головных уборов здесь только нет. Оршанскому дому ремесел есть чем удивить. И все эти уборы – мужские. Например, вот так выглядит картуз.

Первоначально этот головной убор представлял собой глубокий колпак с твердым козырьком и ремешком для крепления на подбородке. Теперь все картузы отличаются друг от друга углом наклона, размещением донышка, формой козырька. Такое модное «наследие» досталось региону после войны 1812 года. Чтобы воссоздать его, Елена начала изучать литературу музейных фондов, обратилась к архивам. И пришла к выводу, что белорусы были еще теми модниками. И носили они не только соломенные широкополые брыли.