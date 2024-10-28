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В этой мастерской изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы. Показываем редкие экземпляры

28 октября 2024 14:59
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Это мастерская Оршанского дома ремесел. Здесь изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы, в которых несколько столетий назад щеголяли наши предки. 

В этой мастерской изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы. Показываем редкие экземпляры-2

Анна Меркушевич, корреспондент:
Аблавуха, папаха, мергелка, ярмолка – каких головных уборов здесь только нет. Оршанскому дому ремесел есть чем удивить. И все эти уборы – мужские. Например, вот так выглядит картуз.

В этой мастерской изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы. Показываем редкие экземпляры-4

Елена Шкапец, мастер Оршанского дома ремесел:
Его прообразом был кивер, был тяжелый, неудобный. Со временем к середине XIX века формы головного убора стали меняться. Менялись размеры, размеры частей.

В этой мастерской изучают и изготавливают старинные мужские головные уборы. Показываем редкие экземпляры-6

Первоначально этот головной убор представлял собой глубокий колпак с твердым козырьком и ремешком для крепления на подбородке. Теперь все картузы отличаются друг от друга углом наклона, размещением донышка, формой козырька. Такое модное «наследие» досталось региону после войны 1812 года. Чтобы воссоздать его, Елена начала изучать литературу музейных фондов, обратилась к архивам. И пришла к выводу, что белорусы были еще теми модниками. И носили они не только соломенные широкополые брыли. 

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# Музеи

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