«Всё время искали в датах какой-то символизм». А что говорят про 26 января 2025-го?

Кирилл Казаков, СТВ: Лидия Михайловна, все время, последние лет 30, люди искали в датах какой-то символизм. Что только ни приписывали. Самая смешная символика, которую я слышал, что 25 января – Татьянин день и День студента, а 26 января студенты, слегка довольные жизнью, пойдут голосовать. Логики вообще нет, но надо что-то придумать. Вы как думаете?

Лидия Ермошина, государственный деятель Беларуси:

Времена, когда мы были очень связаны с погодными условиями, и Иосиф Виссарионович говорил, что только в марте либо в ноябре. То есть когда нет заморозков, когда лошадь на подводе доберется до отдаленных районов Краснодарского края, поэтому зима совершенно не годилась для этого. Эти времена прошли. Мы живем в век высоких технологий, мы мобильны, мы на транспорте, тем более маленькая страна. Почему нет?

Здесь вообще нет никакой конспирологии. Было раньше в феврале, все же нормально было. С другой стороны, я сразу могу сказать, что здесь есть плюсы. Какие плюсы? Дело в том, что весь период предвыборной агитации приходится на конец декабря-январь, январские праздники. Для кандидатов в Президенты совершенно нормальная и благоприятная среда, чтобы о себе заявить, причем заявить позитивно. Это же праздники: каникулы школьные закончатся, учителя выйдут, активного периода отпусков нет. Поэтому эта дата совершенно не является какой-то сложной. Нас когда-то упрекали, я каждый раз просчитывала и прокололась один раз, когда была молодым председателем. Был второй тур местных выборов, и он когда-то попал на католическую Пасху. Мне кричали, что нет ничего святого! Поэтому я сразу же могу сказать, что когда мы предлагали какие-то даты, мы главное смотрели, чтобы с церковными праздниками не совпало, потому что на этом действительно можно спекулировать. Здесь спекулировать совершенно не на чем. В конце концов, студенты могут выпить 25 января, но они же досрочно могут проголосовать 21 января.

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