На встрече делегаций Беларуси и Сахалина обсудили вопрос сотрудничества в области сельского хозяйства

В составе российской делегации – не только представители правительства региона и Южно-Сахалинской администрации, но и участники бизнес-сообщества. Они посетят холдинг «Амкодор», Минский автомобильный завод и «БЕЛАЗ», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ведутся и переговоры на министерском уровне.

В Минсельхозпроде сегодня, 28 октября, говорили об увеличении поставок нашего продовольствия в этот российский регион. Ранее там был реализован совместный проект по строительству крупного молочного комплекса. Применение белорусского опыта оказалось настолько результативным, что теперь на Сахалине востребованы технологии переработки сырья.

Инна Павленко, министр сельского хозяйства и торговли Сахалинской области России:

Сегодня у нас достаточно высокий объем молока производится в Сахалинской области. Высокого качества. Поэтому сегодня хотим обсудить вопрос применения белорусских технологий в переработке. Есть у нас опыт в применении семян картофеля, которым славится Беларусь. Мы использовали у себя, в нашей климатической зоне. Действительно, наши климатические зоны существенно отличаются, но тем не менее белорусский картофель показал себя очень хорошо. У нас в зоне рискованного земледелия высокую урожайность демонстрировал. Поэтому мы хотим этот опыт развивать.

Ежегодно на Сахалине добывают 750 тысяч тонн рыбы. В ее поставках заинтересована Беларусь. Тихоокеанская сельдь, морепродукты, дальневосточная морская капуста достаточно востребованы на нашем рынке.