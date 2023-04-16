Как Президенту удалось сохранить межконфессиональный мир в государстве? Историю рассказал Протоиерей Фёдор Повный

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы напомнить, что современная конфессиональная структура белорусского общества достаточно устойчивая и за последние годы не претерпела существенных изменений. В стране существует пестрая религиозная палитра, которая представлена более чем 20 конфессиями и направлениями. Давайте обратим внимание на справку.

Надежда Сасс:

При религиозном разнообразии основным принципом конфессиональной политики Беларуси является соблюдение принципа равенства религий перед законом с учетом определяющей роли традиционных конфессий в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. В Беларуси существует множество конфессий. Царит религиозный мир: не захватывают храмы, не бьют верующих, не доказывают, что одна церковь лучше другой. На ваш взгляд, кроме божьего помысла что еще помогает Президенту вот уже 30 лет сохранять религиозный мир в государстве?