Как Президенту удалось сохранить межконфессиональный мир в государстве? Историю рассказал Протоиерей Фёдор Повный
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы напомнить, что современная конфессиональная структура белорусского общества достаточно устойчивая и за последние годы не претерпела существенных изменений. В стране существует пестрая религиозная палитра, которая представлена более чем 20 конфессиями и направлениями. Давайте обратим внимание на справку.
Надежда Сасс:
При религиозном разнообразии основным принципом конфессиональной политики Беларуси является соблюдение принципа равенства религий перед законом с учетом определяющей роли традиционных конфессий в историческом становлении и развитии духовных, культурных и государственных традиций белорусского народа. В Беларуси существует множество конфессий. Царит религиозный мир: не захватывают храмы, не бьют верующих, не доказывают, что одна церковь лучше другой. На ваш взгляд, кроме божьего помысла что еще помогает Президенту вот уже 30 лет сохранять религиозный мир в государстве?
Протоиерей Федор Повный:
Можно начать издалека? Основание конфессиональному миру в Беларуси было положено упразднением унии на Полоцком соборе 1839 года, возвращением святых мощей Евфросинии Полоцкой в белорусскую обитель, воссоединением Западной и Восточной Беларуси. Некогда Владыка Филарет строил диалог церквей и конфессий на протяжении всего служения в БССР, начиная еще с советского времени. Он умел разговаривать с разными, порой даже с безбожными властями и с духовными лидерами, вовлекая всех в совместную конструктивную для всей республики деятельность. Мир был основан на его личном общении. Кроме того, он выстроил межконфессиональный мир институционно.
Важно еще отметить, что за последние 30 лет Александр Григорьевич как глава государства внес неоценимый вклад в межконфессиональный мир и в поддержку основных религий. Традиционных конфессий, возрождению православия, поддержке традиционных христианских ценностей. А каких усилий, личной поддержки главой государства стоило возведение Храма-памятника в честь Всех Святых. Ныне национального мемориального комплекса. Отреставрирован Жировичский монастырь с духовными школами, а строительство в центре Минска духовной академии, финансовая поддержка преподавателей и студентов. В немалой степени уделялось внимание и оказывалась помощь и другим конфессиям и религиям. И это продолжается.
Протоиерей Федор Повный:
Был принят закон о свободе вероисповедания и религиозных организациях. Государство в лице Министерства образования дало гриф на школьный факультатив. Духовность и патриотизм, которые создаются при участии не только профессионалов, но и представителей всех традиционных конфессий. Много лет присуждается президентская премия «За духовное возрождение». Были сделаны праздничными днями две христианские Пасхи и Радуницы. Как видим, немало.
Понимает глава государства, хорошо зная уроки истории, что если разрушаются человеческие отношения, то они обязательно приносят религиозные разногласия. В ВОВ десятки священнослужителей, несмотря на духовный сан, сопротивлялись оккупации врага, помогали фронту, были связными, но были и другие священнослужители. Не только в православии. И этих других мы видим и сегодня.
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