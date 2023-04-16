«Иначе, как войной с богом, это не назовёшь». Что сейчас происходит на Западе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Почему так участились в разных частях мира нападки на христианство?
Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:
В основе той большой борьбы, которая сегодня разворачивается, не геополитика, не споры национальных интересов, а борьба за душу человечества. Потому что не США против России, не НАТО против евразийского блока, а раскол идет внутри общества, в том числе внутри западного общества. Большинство белорусов, русских, украинцев хотят жить если не по всем заветам господним, то, по крайней мере, в рамках той этики, которая была нормой тысячи лет, которая ассоциируется с христианством и другими великими религиями. В базовых своих предписаниях религии идентичны. И те, кто возомнил, что они и есть боги, что они, чтобы стать богами на земле, должны свергнуть бога небесного и отторгнуть человечество от бога. Я раньше мог бы и скептически на это посмотреть, но когда ты смотришь на все то, за что выступает коллективный Сорос, то иначе, как войной с богом, это не назовешь.
Надежда Сасс:
Почему западные безбожники на сегодня главный удар пытаются нанести именно по православию, сея раскол на тех землях, где оно было основой, где и зарождалось?
Денис Фомин-Нилов, сопредседатель Российско-белорусского экспертного клуба, кандидат исторических наук, доцент (Россия):
Когда мы смотрим в исторической ретроспективе, мы, конечно, должны признать, что у евроатлантистов победила бесовщина и откровенное неоязычество. Они еще в XIX веке начали эту борьбу. Логика была такая, что проповедовался принцип оголтелого индивидуализма – такой апогей либерализма, когда человек человеку волк. Принцип, который у нас проповедуется: человек человеку брат – он преследовался. И в этом отношении мы видим, что в США и в странах Западной Европы истребили христианский дух. И здесь вдруг оказалось, что на постсоветском пространстве, где большевики много лет декларировали об окончательной победе безбожия, христианская вера возродилась. После тысячелетия крещения Руси стало очевидно, что как ни нагнетала государственная политика при коммунистах антихристианские мотивы, народ все равно продолжал верить и воспрял, и вера воспряла. В современном мире европейском и евразийском Россия и Беларусь являются примерами, где сохраняются и приумножаются традиционные духовно-нравственные ценности. Это страшный раздражительный фактор для евроатлантических элит. Они готовы бросить все на неоязыческий алтарь, чтобы сжечь какую-либо возможную альтернативу развития человечества.
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