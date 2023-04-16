«Иначе, как войной с богом, это не назовёшь». Что сейчас происходит на Западе?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Почему так участились в разных частях мира нападки на христианство?

Олег Волошин, украинский политик, кандидат политических наук:

В основе той большой борьбы, которая сегодня разворачивается, не геополитика, не споры национальных интересов, а борьба за душу человечества. Потому что не США против России, не НАТО против евразийского блока, а раскол идет внутри общества, в том числе внутри западного общества. Большинство белорусов, русских, украинцев хотят жить если не по всем заветам господним, то, по крайней мере, в рамках той этики, которая была нормой тысячи лет, которая ассоциируется с христианством и другими великими религиями. В базовых своих предписаниях религии идентичны. И те, кто возомнил, что они и есть боги, что они, чтобы стать богами на земле, должны свергнуть бога небесного и отторгнуть человечество от бога. Я раньше мог бы и скептически на это посмотреть, но когда ты смотришь на все то, за что выступает коллективный Сорос, то иначе, как войной с богом, это не назовешь. Надежда Сасс:

Почему западные безбожники на сегодня главный удар пытаются нанести именно по православию, сея раскол на тех землях, где оно было основой, где и зарождалось?