Этим «умным» домофонам не страшны морозы! Рассказываем о последних разработках ПВТ

Новости Беларуси. Освоение новых рынков – такую задачу на неделе Президент поставил и перед белорусскими айтишниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сфера высоких технологий – одна из новейших в нашей экономике, но за этим не только будущее, но и настоящее. Это понимает и руководство страны. Отсюда и требования главы государства о перезагрузке IT-отрасли, о создании продукта для нашей экономики, о покорении азиатских рынков. А чтобы в этом процессе не было багов, как говорят айтишники, в Беларуси создают условия максимально продуктивной работы программистов. Вот таким фидбеком встретили новый указ Президента в ПВТ. Документ фактически открывает новую страницу в истории Парка высоких технологий и отрасли в целом. О перезагрузке расскажет Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

Парк высоких технологий – это имидж страны. Однако основная его задача, на которой не раз акцентировали внимание, – приносить экономическую пользу людям и государству. Для этого был создан особый правовой режим. И вот он не сконцентрирован в каком-то одном месте на определенной территории. Вся страна является для резидентов ПВТ площадкой для работы.

Юрий Савчук, учредитель компании-резидента Парка высоких технологий:

Здесь раньше располагалось здание лакокрасочного завода минского. Сейчас находимся мы. Мы разрабатываем программное обеспечение и разрабатываем конструкции оборудования.

– То есть все локально, проходит здесь?

– Да, да.

– Покажите. Проведете экскурсию?

– Да, давайте покажем.

Компания Юрия Савчука является резидентов Парка уже два года. Их продукцию можно встретить повсеместно: это киоски самообслуживания, интерактивные проходные, система электронной очереди. Основные заказчики – поликлиники, жилищно-коммунальные предприятия, а также торговые центры.

Кейс интересный – это навигация по помещению. Выбираем, нажимаем «построить маршрут», вот оно построилось. И еще есть фишка: можно этот маршрут загрузить на телефон. В «БелАЗ» пришла цифровизация! Как при помощи IT самосвалы смогут «общаться» с операторами? Программное обеспечение специалисты разрабатывают сами. Впрочем, как и остальные детали. В небольшом арендном офисе уместился мини-сборочный цех, переговорная, рабочая зона. Тест-драйв продукции тоже устраивают здесь.

Выдержать может около 200 килограмм. Я где-то 80 вешу – давайте проверим.

Юрий Савчук:

У нас преимущественно локальный рынок, но был опыт экспорта в Россию, Армению, Азербайджан и Казахстан. В планах – побольше нарастить в Россию экспорта.

Проект Парка высоких технологий начали реализовывать в 2005 году. Было важно остановить утечку умов и сделать экономику страны конкурентоспособной. Определенные успехи имелись, но не дотягивали до должного для Силиконовой долины уровня. В 2017-м в Беларуси начались обсуждения развития цифровой экономики. Президент провел совещание по проекту соответствующего декрета, и через несколько дней документ был подписан. Новшества оказались революционными: упростили процедуру найма иностранных сотрудников, узаконили технологию смарт-контрактов, легализовали блокчейн. Кроме того, наши специалисты стали переходить к продуктовой бизнес-модели. Это подразумевало работу над собственными проектами, а не посторонними заказами. Впрочем, сотрудничество с иностранными специалистами никто не отменяет. Разве что корректирует и расширяет. Нынче в моде – Восток.

Кирилл Залесский, заместитель директора Парка высоких технологий:

Рынки стран Азии, они будут сложными, туда сложно входить с точки зрения местных правил, с точки зрения локализации, менталитета своих партнеров и так далее. Дорога эта будет нелегкая, но наши компании справятся. Но отказываться от западных рубежей нецелесообразно. Здесь наши программисты стали конкурентными игроками и получили опыт. К тому же сегодня в США наблюдается кризис на рынке труда. Подходящее время, чтобы занять нишу.

Кирилл Залесский:

Статистика показывает, что уже за три месяца этого года на рынке труда США программистов было уволено больше, чем за весь прошлый год, это сотни тысяч человек. Ни в коем случае речь не идет о замещении, не идет о том, что мы будем от чего-то отказываться. Речь идет о том, что мы начинаем смотреть в разные регионы, чтобы расширить наши возможности и двигаться дальше.

Стремление завоевать внешние рынки не должно препятствовать развитию на внутренних площадках. Цифровизация Беларуси – пожалуй, главное, на что уже не первый год программистов настраивает глава государства. Успехи есть. Банковские приложения, бесконтактная оплата, система ЕРИП – проекты наших разработчиков сегодня стали частью повседневной жизни, порой незаметной частью. Впрочем, до создания «Умного города» далеко. По этому направлению работает еще одна компания-резидент ПВТ. Поле деятельности – домофония. Айтишники нашли замену устаревшей кнопочной панели. Новинка работает через интернет. А значит, прокладывать провода к каждой квартире больше не нужно. Как посчитал институт ЖКХ, экономия в год при эксплуатации всего лишь 1 000 подъездов с новой технологией составит порядка 30 миллионов. И это еще не все плюсы.

Юрий Цыбульский, директор компании-резидента Парка высоких технологий:

Можно на самом дисплее и в приложении размещать актуальную информацию. То есть у вас отключается электричество – мы на дисплее можем разместить эту информацию. Даже не мы, а само ЖКХ может. Больше нет необходимости посылать людей, бегать и расклеивать эти объявочки, тратить деньги на их зарплату, на эту расклейку, распечатку. Сегодня на мировом рынке у подобной домофонии нет конкурентов. Она лучше, но при этом дешевле аналогов и учитывает тонкости белорусской погоды.