В БелАЗ пришла цифровизация! Как при помощи IT самосвалы смогут «общаться» с операторами?

Новости Беларуси. Освоение новых рынков – такую задачу на неделе Президент поставил и перед белорусскими айтишниками, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Сфера высоких технологий – одна из новейших в нашей экономике, но за этим не только будущее, но и настоящее. Это понимает и руководство страны. Отсюда и требования главы государства о перезагрузке IT-отрасли, о создании продукта для нашей экономики, о покорении азиатских рынков.

Этим «умным» домофонам не страшны морозы! Рассказываем о последних разработках ПВТ. И хоть визитной карточкой Беларуси по части IT является именно ПВТ, к цифровизации приходят и отечественные предприятия. Не менее заметный в мировых масштабах «БелАЗ» сегодня на пути создания интеллектуального карьера. А это добавочная стоимость продукции.

Дмитрий Елисеев, заместитель генерального конструктора по цифровизации карьерной техники БелАЗ:

Техника не просто перевозит руду, а сообщает о том, сколько руды она перевезла. И в то же время общается с операторами, которые следят за техникой, общается между собой. Сообщает соседним самосвалам, где плохие дороги, где хорошие. Вишенкой на торте этого всего айтишного движения является роботизация процесса. Реализовать идею интеллектуального карьера в полной мере призвана система мониторинга и прогнозной аналитики. Все начинается с датчиков, которые устанавливают на технику. Данные обновляются с частотой в одну секунду, начиная с момента, когда самосвал выходит с завода. Это напоминает историю браузера. Только деталей гораздо больше.

Красные самосвалы сейчас либо не в смене, либо на ремонте, зелененькие самосвалы – все онлайн, работают. Сегодня обновленные самосвалы работают в Армении, Индии, а также России. Пока что в режиме опытной эксплуатации, но в планах уже на 2023 год – переход к промышленным масштабам. Также вопрос будущего – создание ситуационного центра. Специалисты в Жодино будут контролировать сигналы с датчиков «БелАЗов» по всему миру и давать потребителям обратную связь: советы или же предупреждения по эксплуатации.

Дмитрий Елисеев:

У нас в самосвале, например, есть две педали тормоза. Если машина движется на скорости больше 10 километров в час, ни в коем случае нельзя тормозить гидравлическим тормозом, потому что это ведет к повышенному износу тормозных колодок, дисков. Здесь мы фиксируем, когда наши потребители тормозят на скорости выше 10 километров час, соответственно, можем в случае, если они к нам обращаются, что у нас идет повышенный износ колодок, сказать: ребят, ну вот, все ходы записаны. Мы видели, как вы неправильно эксплуатировали нашу технику.