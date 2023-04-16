Протоиерей Фёдор Повный: «У каждого исторического факта есть причины и последствия, а иногда даже имя и фамилия»

Надежда Сасс, СТВ: Почему именно сейчас? Почему в истории человечества были похожие ситуации, когда люди, не имея внутренней силы, не имея веры, отворачивались от бога? Почему сейчас в очередной раз для христианства такой сложный период испытаний?

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Протоиерей Федор Повный:

С одной стороны, я могу ответить словами Достоевского, которые не утратили своей актуальности и сущности по сей день и не утратят: в человеке бог с дьяволом борются, а поле битвы – сердце человеческое. С другой стороны, чтобы понимать современность, нужно уметь читать историю и понимать те духовные принципы, которыми жили наши предки. Не только умом понимать, но и нужно жить ими. У каждого исторического факта есть причины и последствия, а иногда даже имя и фамилия.

Раньше уроки истории в школе учили их видеть, пусть и в искаженном идеологией виде, но сегодня, когда есть возможность говорить правду, включать религиозный фактор как один из главных исторических, учебники только описывают факты. Часто от учеников учителя требуют просто знать даты, расшифровку аббревиатуры партии и некоторые фамилии. Так не формируется мышление, способное оценивать реальную ситуацию. Поэтому не формируется критическое восприятие информации, понимание, что хорошо, а что смертельно опасно для общества и для народа. К миру мы относимся еще чересчур идеализировано. Мы не живем в изолированном раю, нас не окружают ангелы. Поэтому и отношение должно быть согласно тому, что происходит в мире, – реальное, объективное, настоящее.

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