«Я хочу пожелать всем христианам быть причастным к этой радости». Протоиерей Фёдор Повный поздравил белорусов с Пасхой

Протоиерей Федор Повный:

Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сердечно поздравляю со светлым праздником и желаю всем нам пасхальной радости, радости о том, что Христос воскрес. Победу над смертью принес Христос. Он не бился со смертью. Он умер как человек, но воскрес как Бог. И радость наша была бы неполной, если бы мы не знали, что всякий верующий во Христа тоже воскреснет из мертвых. Вечность наполнена им. Царство, в котором мы воскреснем, будет и есть его царство. Потому уже здесь, на Земле, особенно в праздник Христового Воскресения мы можем почувствовать легкое касание той настоящей радости, того блаженства, которое ожидает всякого, кто шел и идет за Христом. Храня в сердце его слова, восходя на крест, теряя его мертвым, обретая его воскресшим. Я хочу пожелать всем христианам быть причастным к этой радости. Особенно тем, кто сегодня гоним, попираем, убиваем за веру. Для вас Христос воскрес, чтобы быть с вами. Для вас он сделал крест оружием непобедимым. А нам, белорусам, сейчас как никогда нужно держаться за веру, за истину и воспитывать в себе добродетели, чтобы иметь право говорить, что с нами Бог.

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