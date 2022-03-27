Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов

В конце марта – начале апреля стоит обратить особое внимание на ирисы. Чтобы в 2022 году они порадовали вас радужным цветением, не забудьте после зимы отгрести землю или торф от корневища так, чтобы его верхняя часть освещалась солнцем, рассказали в программе «Плюс-минус».

Не пренебрегайте профилактическими мерами борьбы с ирисовыми вредителями – 3-кратной обработкой 1%-ным медным купоросом (или другими медьсодержащими препаратами).