Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов

В конце марта – начале апреля стоит обратить особое внимание на ирисы. Чтобы в 2022 году они порадовали вас радужным цветением, не забудьте после зимы отгрести землю или торф от корневища так, чтобы его верхняя часть освещалась солнцем, рассказали в программе «Плюс-минус».
Не пренебрегайте профилактическими мерами борьбы с ирисовыми вредителями – 3-кратной обработкой 1%-ным медным купоросом (или другими медьсодержащими препаратами).
Обратите внимание также на примулы и двулетники – маргаритки, незабудки и виолу. Если растения приподнялись на корнях над поверхностью почвы, посадите их вновь и замульчируйте торфом или перегноем. Чтобы избежать выпревания, при котором у растений подгнивают корни, мульчируйте их осторожно, присыпая лишь почву вокруг растения, но не листья.