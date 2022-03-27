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Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов

27 марта 2022 06:59
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В конце марта – начале апреля стоит обратить особое внимание на ирисы. Чтобы в 2022 году они порадовали вас радужным цветением, не забудьте после зимы отгрести землю или торф от корневища так, чтобы его верхняя часть освещалась солнцем, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов-1

Не пренебрегайте профилактическими мерами борьбы с ирисовыми вредителями – 3-кратной обработкой 1%-ным медным купоросом (или другими медьсодержащими препаратами).  

Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов-4

Обратите внимание также на примулы и двулетники – маргаритки, незабудки и виолу. Если растения приподнялись на корнях над поверхностью почвы, посадите их вновь и замульчируйте торфом или перегноем. Чтобы избежать выпревания, при котором у растений подгнивают корни, мульчируйте их осторожно, присыпая лишь почву вокруг растения, но не листья.  

Как позаботиться о цветах весной, чтобы они радовали ярким цветением летом? Несколько полезных советов-7

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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