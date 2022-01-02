Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?

Новый год негласно дает старт новому садово-огородному сезону, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы избежать спешки позже, когда наступит разгар посевных работ, следует уже сейчас позаботиться про тару для выращивания рассады.

Для этой цели можно использовать многоразовые ящички, специальные кассеты, картонные, полиэтиленовые или пластмассовые стаканчики, торфяные горшки и таблетки, полиэтиленовые пакетики или подручные емкости. При наличии места лучше использовать для каждого растения отдельную емкость.