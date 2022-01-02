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Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?

02 января 2022 11:15
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Новый год негласно дает старт новому садово-огородному сезону, рассказали в программе «Плюс-минус». Чтобы избежать спешки позже, когда наступит разгар посевных работ, следует уже сейчас позаботиться про тару для выращивания рассады.  

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?-1

Для этой цели можно использовать многоразовые ящички, специальные кассеты, картонные, полиэтиленовые или пластмассовые стаканчики, торфяные горшки и таблетки, полиэтиленовые пакетики или подручные емкости. При наличии места лучше использовать для каждого растения отдельную емкость.  

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?-4

Ну а в саду в это время важно следить, чтобы оттаявший снег не превратился в сплошную ледяную корку, которая негативно влияет на растения.  

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?-7

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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