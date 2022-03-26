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Лунный календарь садовода на конец марта – начало апреля. В какие дни работы с растениями лучше отложить?

26 марта 2022 17:21
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Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать конец первого весеннего месяца? Об этом рассказали в программе «Плюс-минус».  

Лунный календарь садовода на конец марта – начало апреля. В какие дни работы с растениями лучше отложить?-1

28 марта – неблагоприятное время для проведения основных садово-огородных работ в теплице и на подоконнике. В этот день лучше отказаться от прополки, прореживания всходов, рыхления, мульчирования и окучивания.  

29, 30 и 31 марта можно сеять редис, редьку, свеклу, шпинат, кресс-салат, горчицу листовую, петрушку корневую, морковь, корневой сельдерей. Эти дни также будут благоприятными для пикировки сеянцев, высадки рассады в теплицу. А вот обрезать, обрабатывать растения от болезней и вредителей химическими препаратами не рекомендуется.  

Лунный календарь садовода на конец марта – начало апреля. В какие дни работы с растениями лучше отложить?-4

1 апреля растения будут крайне уязвимыми, поэтому лунный посевной календарь садоводов-огородников не рекомендует беспокоить их в этот день.  

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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