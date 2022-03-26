«Нам хотелось, чтобы были чудеса». 26 марта в Большом театре романтичная премьера «Спящей красавицы»

Новости Беларуси. 26 марта в Большом театре самая романтичная весенняя премьера. Это пятая редакция знаменитого спектакля «Спящая красавица» на белорусской сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Классический шедевр на музыку Чайковского в новом прочтении представил знаменитый балетмейстер и художественный руководитель Большого Валентин Елизарьев. Маэстро привнес в сказочный балет актуальность XXI века, при этом сохранил дух эпохи. Ведь принцесса засыпает во времена барокко, а просыпается уже в классицизме. Особый шарм сказочному сну Авроры придают роскошные костюмы и декорации. Над ними работал именитый российский сценограф Вячеслав Окунев.

Вячеслав Окунев, художник-постановщик, народный художник России:

Это все-таки сказка, нам хотелось, чтобы были чудеса, поэтому мы все старые чудеса оставили, там есть знаменитая панорама, когда путешествует к замку Спящей красавицы принц Дезире. В основном это какая-то такая история, которая называется дизайнерские фоны для очень красивых танцев.