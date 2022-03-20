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Готовим теплицу к весенним посадкам. Что важно сделать для хорошего урожая?

20 марта 2022 09:39
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Чтобы наслаждаться хорошим урожаем летом, уже сейчас нужно основательно подготовить теплицы к предстоящим посадкам, рассказали в программе «Плюс-минус». Обязательно проверьте прочность конструкции – возможно, где-то открутились гайки. Если металлические конструкции заржавели, их нужно зачистить и покрасить.  

Готовим теплицу к весенним посадкам. Что важно сделать для хорошего урожая?-1

Помойте окна – это увеличит освещенность внутри теплицы на 30 %. Важно менять землю один раз в пять лет, независимо от того, были инфекции или нет, просто грунт истощается. Обеззаразьте почву – полейте ее бордоской жидкостью или медным купоросом согласно инструкции. Внесите в почву удобрения, лучше всего перегной или компост. Также важно согреть грядки – накрыть их черной пленкой или полить горячей водой. Затем можно приступать к долгожданным посадкам.  

Готовим теплицу к весенним посадкам. Что важно сделать для хорошего урожая?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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