Готовим теплицу к весенним посадкам. Что важно сделать для хорошего урожая?

Чтобы наслаждаться хорошим урожаем летом, уже сейчас нужно основательно подготовить теплицы к предстоящим посадкам, рассказали в программе «Плюс-минус» . Обязательно проверьте прочность конструкции – возможно, где-то открутились гайки. Если металлические конструкции заржавели, их нужно зачистить и покрасить.

Помойте окна – это увеличит освещенность внутри теплицы на 30 %. Важно менять землю один раз в пять лет, независимо от того, были инфекции или нет, просто грунт истощается. Обеззаразьте почву – полейте ее бордоской жидкостью или медным купоросом согласно инструкции. Внесите в почву удобрения, лучше всего перегной или компост. Также важно согреть грядки – накрыть их черной пленкой или полить горячей водой. Затем можно приступать к долгожданным посадкам.