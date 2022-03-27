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Народные приметы, которые расскажут о погоде на весь год. Наблюдаем за природой и поведением птиц

27 марта 2022 08:18
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Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 28 марта – Александров день. Чтобы узнать погоду, наблюдали за птицами, рассказали в программе «Плюс-минус». Если по прилете чайки начинают плескаться в воде, погода ухудшится, пойдет дождь. Если не плескаются, то наступит тепло. Воробьи расчирикались – будет тепло и ясно. Жаворонки прилетели – настоящая весна вступает в свои права.  

Народные приметы, которые расскажут о погоде на весь год. Наблюдаем за природой и поведением птиц-1

29 марта – день Саввина. По приметам, 29 марта судили о погоде на весь год. Если на Саввина тепло, то и весна будет теплой. Облака быстро и высоко плывут – к морозной зиме. Снег быстро тает, а вода дружно бежит – к дождливому лету. Низкий уровень воды в реках – к неурожайному году, высокий – к мокрому.  

30 марта – день Алексея Водопола. Если в это время тепло и солнечно, то и апрель с маем будут радовать хорошей погодой. А если на улице холодно, то и весна будет затяжной. Если появились первые цветы мать-и-мачехи, то весну можно ждать солнечную. Много ручьев и снег быстро тает – морозы больше не вернутся, а лето будет жарким.  

31 марта – день святителя Кирилла Иерусалимского. Считалось, что к этому времени начинают появляться первые комары. Они предвещают солнечную и ясную погоду. Также примета скорого тепла – прилетевшие лебеди. Чтобы определить погоду на ближайшее время, можно понаблюдать и за звездами: если они кажутся мельче обычного или быстро мерцают, это к скорому дождю.  

Народные приметы, которые расскажут о погоде на весь год. Наблюдаем за природой и поведением птиц-4

1 апреля почитается память святых Хрисанфа и Дарии. Считается, какая погода стоит 1 апреля, такой она будет и 1 октября. Сильный и холодный ветер – к перемене погоды. А ночное небо без звезд – к долгому теплу.  

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# Погода # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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