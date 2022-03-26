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«Принц Дезире очень отличается от других». Артисты балета о сложности образов персонажей в спектакле «Спящая красавица»

26 марта 2022 17:23
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Новости Беларуси. 26 марта в Большом театре самая романтичная весенняя премьера. Это пятая редакция знаменитого спектакля «Спящая красавица» на белорусской сцене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Спящая красавица» была создана в конце XIX века. Это первый в истории русского балета спектакль, на афише которого имя композитора стояло первым. Хореография постановки Мариуса Петипа не уступала гениальной музыке Чайковского. Сказочная постановка сложна технически и требует особого мастерства труппы. Примечательно, что в спектакле по мотивам французской сказки Шарля Перро партию принца Дезире исполняет ведущий артист балета – француз по национальности Эвен Капитен.

«Принц Дезире очень отличается от других». Артисты балета о сложности образов персонажей в спектакле «Спящая красавица»-1

Эвен Капитен, ведущий артист балета Большого театра Беларуси:
Я очень люблю классический балет. Это один из самых классических балетов, который сделали. Даже если я привык танцевать партии принца, то именно принц Дезире в «Спящей красавице» очень отличается от других из-за манер, стиля. Поэтому для меня это очень интересно.

«Принц Дезире очень отличается от других». Артисты балета о сложности образов персонажей в спектакле «Спящая красавица»-4

Ирина Еромкина, народная артистка Беларуси:
Образ сложный, Аврора действительно очень насыщена технически, ведь здесь три полноценных па-де-де. Артист балета поймет, о чем я говорю, но и зритель тоже поймет, когда посмотрит этот спектакль. Мало того, что Аврора должна выйти, она должна светиться, сверкать от своего счастья, от своего возраста юного. Потом, проспавши 100 лет, понять, что она другая. Понять, что счастье тоже в другом. Мне, конечно, хочется, чтобы зритель это увидел и понял.

Премьерой «Спящей красавицы» Валентин Елизарьев завершил работу над балетным триптихом Чайковского. Вся триада в репертуаре – «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Спящая красавица» – говорит о высоком профессиональном уровне театра. Второй показ премьерной постановки ждет зрителей 27 марта, в Международный день театра.

«Нам хотелось, чтобы были чудеса». 26 марта в Большом театре романтичная премьера «Спящей красавицы» – подробнее здесь.

# Балет # общество # Эвен Капитен # Ирина Еромкина # Валентин Елизарьев # Фотофакт

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