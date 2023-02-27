Как повлияет на общество обновлённая Концепция нацбезопасности? Рассказала Ирина Довгало

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Алена Сырова, СТВ:

Мы говорим, что так или иначе любые изменения в Концепции влияют на общество. С точки зрения законотворческой деятельности, как это повлияет на вашу работу и повлияет ли? Кирилл Казаков, СТВ:

Все ли учли?

Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Однозначно повлияет. Кстати, мы не один раз говорили, как люди вообще будут воспринимать Концепцию, какое это будет иметь значение конкретно ко мне как к человеку. Начнем с самого главного, потому что сразу мы говорим о том, что безопасность – это обеспечение совокупности всех методов и взглядов личности, общества и государства. Обратите внимание: на первом месте стоит личность. Это значит, что каждый из нас, потом общество, а потом государство. Конечно, законотворческий процесс на то и процесс, потому что это не статичность. Естественно, с течением времени… Обратите внимание, все направления, о которых мы говорили, по социологическим исследованиям, которые были, то, что заложено в проекте обновленной Концепции: практически любой законопроект охватывает и направлен на обеспечение национальной безопасности. Мы можем взять все что угодно: государственное устройство, демографию, медицину – все то, что проходит через законодательный процесс, так или иначе направлено на обеспечение национальной безопасности. Что касается экономики – сегодня это один из самых глобальных вопросов. Во-первых, мы сегодня говорим о равных условиях для государственных и частных организаций. То есть мы сегодня говорим о государственном и частном партнерстве. Кирилл Казаков:

Это же не новое. В последние несколько десятилетий мы живем в этой парадигме.