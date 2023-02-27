«Подсказала жизнь». Для чего в Концепции нацбезопасности раздел о биобезопасности?

Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог. Алена Сырова, СТВ:

Продолжая мысль про сравнение 2010 года и тех реалий, в которых мы сегодня находимся. Я знаю, что вы приложили руку к фрагменту, который касается биологической безопасности. Я так даже задумалась, что, наверное, для очень многих еще 13 лет назад биологическое оружие, биологическая безопасность – это что-то было очень далекое, непонятное. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы боялись птичьего гриппа, но не ковида.

Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:

А зря. Кирилл Казаков:

Да, оказывается. Алена Сырова:

Когда несколько лет назад началась пандемия, мнения тогда очень сильно разделились и звучали теории, которые называли конспирологическими. Но, в общем-то, наверное, время все расставит по местам. Момент, связанный с биологической безопасностью и именно с акцентом на этот блок. Он вызван был пандемией или чем-то еще? Александр Субботин:

Я скажу, что нет худа без добра. Подсказала жизнь, что этот раздел должен быть. И, конечно же, разрабатывая его, я тогда работал в правительстве, мы решили заточиться именно на болезни, профилактику болезней. Как минимум прогнозирование того, что происходит на дальних рубежах и подходит к нашим подступам, чтобы копать окопы уже заранее. Но когда мы собрались и стали разрабатывать Концепцию, оказалось, что она намного многогранней. То есть туда должны были войти не только болезни и что связано с болезнями. И племенное дело. Оказывается, у нас почти все село, весь племенной материал завозили почти из-за рубежа. Это создание ГМО организмов, работа с ним. Это создание баз данных генетически одаренных людей, элитных семян, животных и так далее. Это даже виды, которые приходят к нам из-за рубежа и потом ломают наши экосистемы. Это борщевик Сосновского, допустим, который страшно опасен для человека. Несколько видов растений…