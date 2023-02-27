«Подсказала жизнь». Для чего в Концепции нацбезопасности раздел о биобезопасности?
Новости Беларуси. Концептуальный апгрейд. Почему настало время вносить коррективы? Как геополитические события повлияли на новые пункты в Концепции нацбезопасности? Чем ответит Беларусь на мировые вызовы и угрозы? На площадке ток-шоу «По существу» развернется настоящий диалог.
Алена Сырова, СТВ:
Продолжая мысль про сравнение 2010 года и тех реалий, в которых мы сегодня находимся. Я знаю, что вы приложили руку к фрагменту, который касается биологической безопасности. Я так даже задумалась, что, наверное, для очень многих еще 13 лет назад биологическое оружие, биологическая безопасность – это что-то было очень далекое, непонятное.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы боялись птичьего гриппа, но не ковида.
Александр Субботин, председатель Витебского облисполкома:
А зря.
Кирилл Казаков:
Да, оказывается.
Алена Сырова:
Когда несколько лет назад началась пандемия, мнения тогда очень сильно разделились и звучали теории, которые называли конспирологическими. Но, в общем-то, наверное, время все расставит по местам. Момент, связанный с биологической безопасностью и именно с акцентом на этот блок. Он вызван был пандемией или чем-то еще?
Александр Субботин:
Я скажу, что нет худа без добра. Подсказала жизнь, что этот раздел должен быть. И, конечно же, разрабатывая его, я тогда работал в правительстве, мы решили заточиться именно на болезни, профилактику болезней. Как минимум прогнозирование того, что происходит на дальних рубежах и подходит к нашим подступам, чтобы копать окопы уже заранее. Но когда мы собрались и стали разрабатывать Концепцию, оказалось, что она намного многогранней. То есть туда должны были войти не только болезни и что связано с болезнями. И племенное дело. Оказывается, у нас почти все село, весь племенной материал завозили почти из-за рубежа. Это создание ГМО организмов, работа с ним. Это создание баз данных генетически одаренных людей, элитных семян, животных и так далее. Это даже виды, которые приходят к нам из-за рубежа и потом ломают наши экосистемы. Это борщевик Сосновского, допустим, который страшно опасен для человека. Несколько видов растений…
Кирилл Казаков:
Колорадский жук из прошлого.
Александр Субботин:
Оказалось, что эта Концепция не просто относится к медицине и к ветеринарии. Здесь и Министерство по охране окружающей среды. Здесь и Академия наук очень тесно завязана. Это настолько рельефный такой организм биологическая безопасность. И пришлось все эти направления тоже отрабатывать. Как видите, это все органично вплелось в общую национальную систему.
Кирилл Казаков:
Начинали с научной, а закончили, как вы говорите, и семена, и племенное хозяйство. Но ведь это же все то, чего мы сейчас лишились благодаря санкциям. И теперь, по сути, что начинали работать якобы для того, чтобы сохранить лучшее, а теперь, оказывается, что это единственное.
Александр Субботин:
Это единственное, да. Но я подчеркну, что все равно болезни все-таки пока остаются у нас впереди. Потому что мы видим, что происходит в мире, мы видим эти сформированные биологические лаборатории нашими «друзьями», которые у нас по периметру плотно. Мы видим, возникают новые болезни. Мы видим постоянно мутирующий и не укладывающийся ни в одну эволюционную теорию вирусологии вирус SARS-CoV-2. Поэтому, я думаю, мы на правильном пути, что мы готовимся, смотрим, прогнозируем. И мы пытаемся уже что-то сделать самим.
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