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Как понять, какую форму выбрала твоя школа, и куда звонить в случае вопросов? Поговорили с экспертами

25 мая 2023 19:30
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С нового учебного года в школьной форме добавляется единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Кто-то скажет: уравниловка. А мы назовем это индивидуальным подходом, уникальным стилем и самовыражением каждой школы, которая выделяется среди остальных и объединяет внутри коллектива. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как изменится одежда учеников и как подготовиться родителям.   

Екатерина Забенько, СТВ:  
Например, я та мама, которая не очень разбирается в моде. Допустим, у меня не хватает времени, чтобы вникать во все эти вопросы. Я просто согласна с тем, что ребенок должен быть одет в деловом стиле. Могу ли я прийти в универмаг и приобрести любой комплект, который мне понравился, и он будет автоматически согласован со школой?  

Как понять, какую форму выбрала твоя школа, и куда звонить в случае вопросов? Поговорили с экспертами-1

Николай Завалей, директор универмага «Беларусь»:  
В прошлом году у нас был колоссальный опыт работы совместно с Министерством образования. Школы определили цветовые гаммы своих жакетов. Фактически мы подготовили шпаргалки для наших родителей. Приходя в торговый зал, они видели, в какой школе жилет какого цвета был необходим для приобретения. Это ускорило и время покупки, сориентировало наших родителей. На сегодня мы такую работу уже ведем. Если заказы будут у нас осуществлять непосредственно школы, то мы сделаем этот товар дешевле для общих закупок, чем для индивидуального покупателя, когда будут приходить в универмаг. У нас есть на базе наших торговых предприятий швейные мастерские, где приобретенный товар может подогнаться под любого ученика. Это тоже очень пользуется спросом. Плюс мы работаем напрямую с нашими поставщиками, у нас есть представители от этих организаций, и они проведут квалифицированные консультации, что сегодня используют школы, что сегодня в моде.  

Екатерина Забенько:  
За ассортимент можно не переживать?  

Николай Завалей:  
Да.  

Екатерина Забенько:  
Подготовил «Беллегпром» очень оперативно новую коллекцию. Многие модели и взрослым бы подошли. Где их искать, в каком количестве они будут отшиты, как понять, что это новая коллекция и ее можно использовать в этом году?  

Как понять, какую форму выбрала твоя школа, и куда звонить в случае вопросов? Поговорили с экспертами-4

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:  
Мы увеличили общие объемы по всем ассортиментным позициям практически. По таким, как жилеты, жакеты трикотажные, в 4 раза, потому что в прошлом году опыт показал, что жилетов не хватало, мы их дошивали чуть ли не до ноября. Юбки, брюки, сарафаны, учитывая статистику и пожелания, увеличены в 3 раза. Именно белорусские производители, потому что мы понимаем, что кроме белорусского производителя еще и импортируется. Поэтому нами планируется в этом году около 2 миллионов штук всех видов изделий предоставить на рынок.  

Что касается текущего состояния дел, то практически 35 % – 40 % нового ассортимента произведено, находится на складе. Часть (порядка 60 %) уже отгружается в торговлю как фирменную, так и государственную. Первая точка реализации – это фирменная торговля наших предприятий. Мы себе наметили, в ближайшие 2 недели планируем провести совещание. Чтобы сфокусироваться на крупных торговых объектах Минска, пригласим на эту встречу торговые сети не совсем типичные, которые могут поставить в своих объектах (не только в Минске, но и по стране) 2 или 3 стойки типового базового ассортимента, потому что мы понимаем, что сегодня много и мелких населенных пунктов, есть и сельская местность. Плюс интернет-площадки.  

Екатерина Забенько:  
Как вы считаете, как не допустить ситуации, которая была в прошлом году? Когда последний срок, чтобы определиться школам с этим обстоятельным вторым элементом школьной одежды?  

Как понять, какую форму выбрала твоя школа, и куда звонить в случае вопросов? Поговорили с экспертами-7

Анна Рысевец, начальник отдела комитета по образованию Мингорисполкома:  
Сегодня школы определились со вторым элементом. Очень важно провести эти уточнения, чтобы, имея полный объем информации, родители могли спокойно в рамках летнего периода провести летние закупки. По окончанию учебного года пройдут родительские собрания во всех учреждениях образования, наряду с подготовкой летней оздоровительной кампании, конечно, будут затронуты вопросы, связанные с деловым стилем одежды.  

Екатерина Забенько:  
В комитет по образованию, в Министерство образования можно ли звонить, чтобы задавать уточняющие вопросы, потому что многим сложно сориентироваться?  

Анна Рысевец:  
Конечно. Сами школы очень плотно работают с родительской общественностью. Управление по образованию координирует эту работу, конечно, и в комитет можно звонить. Коллекция размещена свежая, показ прошел, где принимали участие и руководители наших учреждений образования. Каждый родитель сегодня может ознакомиться с коллекцией новой, сделать выбор с учетом тех элементов, которые определены сегодня учреждением образования.  

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# Школы в Беларуси # общество # Екатерина Забенько # Николай Завалей # Татьяна Лугина # Анна Рысевец # Фотофакт

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