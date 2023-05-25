Как понять, какую форму выбрала твоя школа, и куда звонить в случае вопросов? Поговорили с экспертами

С нового учебного года в школьной форме добавляется единый элемент для каждого конкретного учреждения общего образования. Кто-то скажет: уравниловка. А мы назовем это индивидуальным подходом, уникальным стилем и самовыражением каждой школы, которая выделяется среди остальных и объединяет внутри коллектива. В программе «Большой город» на СТВ поговорили о том, как изменится одежда учеников и как подготовиться родителям. Екатерина Забенько, СТВ:

Например, я та мама, которая не очень разбирается в моде. Допустим, у меня не хватает времени, чтобы вникать во все эти вопросы. Я просто согласна с тем, что ребенок должен быть одет в деловом стиле. Могу ли я прийти в универмаг и приобрести любой комплект, который мне понравился, и он будет автоматически согласован со школой?

Николай Завалей, директор универмага «Беларусь»:

В прошлом году у нас был колоссальный опыт работы совместно с Министерством образования. Школы определили цветовые гаммы своих жакетов. Фактически мы подготовили шпаргалки для наших родителей. Приходя в торговый зал, они видели, в какой школе жилет какого цвета был необходим для приобретения. Это ускорило и время покупки, сориентировало наших родителей. На сегодня мы такую работу уже ведем. Если заказы будут у нас осуществлять непосредственно школы, то мы сделаем этот товар дешевле для общих закупок, чем для индивидуального покупателя, когда будут приходить в универмаг. У нас есть на базе наших торговых предприятий швейные мастерские, где приобретенный товар может подогнаться под любого ученика. Это тоже очень пользуется спросом. Плюс мы работаем напрямую с нашими поставщиками, у нас есть представители от этих организаций, и они проведут квалифицированные консультации, что сегодня используют школы, что сегодня в моде. Екатерина Забенько:

За ассортимент можно не переживать? Николай Завалей:

Да. Екатерина Забенько:

Подготовил «Беллегпром» очень оперативно новую коллекцию. Многие модели и взрослым бы подошли. Где их искать, в каком количестве они будут отшиты, как понять, что это новая коллекция и ее можно использовать в этом году?

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Мы увеличили общие объемы по всем ассортиментным позициям практически. По таким, как жилеты, жакеты трикотажные, в 4 раза, потому что в прошлом году опыт показал, что жилетов не хватало, мы их дошивали чуть ли не до ноября. Юбки, брюки, сарафаны, учитывая статистику и пожелания, увеличены в 3 раза. Именно белорусские производители, потому что мы понимаем, что кроме белорусского производителя еще и импортируется. Поэтому нами планируется в этом году около 2 миллионов штук всех видов изделий предоставить на рынок. Что касается текущего состояния дел, то практически 35 % – 40 % нового ассортимента произведено, находится на складе. Часть (порядка 60 %) уже отгружается в торговлю как фирменную, так и государственную. Первая точка реализации – это фирменная торговля наших предприятий. Мы себе наметили, в ближайшие 2 недели планируем провести совещание. Чтобы сфокусироваться на крупных торговых объектах Минска, пригласим на эту встречу торговые сети не совсем типичные, которые могут поставить в своих объектах (не только в Минске, но и по стране) 2 или 3 стойки типового базового ассортимента, потому что мы понимаем, что сегодня много и мелких населенных пунктов, есть и сельская местность. Плюс интернет-площадки. Екатерина Забенько:

Как вы считаете, как не допустить ситуации, которая была в прошлом году? Когда последний срок, чтобы определиться школам с этим обстоятельным вторым элементом школьной одежды?