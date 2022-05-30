«Я понял, что какой-то капкан». Подозреваемый в телефонном мошенничестве рассказал, как работают преступники

Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу « По существу ».

Подозреваемый по делу о телефонных мошенниках:

«Если вы готовы работать на нас, то нужно скинуть паспортные данные свои, сделать селфи с паспортом (что это мой паспорт), записать видео со словами: «Я несу ответственность за посылки». Я сразу же спросил, для чего это. Он сказал: «Потому что дорогие вещи, иногда деньги придется перевозить – чтобы вы с этими деньгами не уехали, мы перестраховываемся». Сказали, что знают, где я живу, за мной следят, где родители живут – все данные есть, в случае чего. Просто объяснили, что у них все серьезно.

Я всеми возможными способами текстово пытался как-то сделать так, чтобы мой паспорт и это видео, где я говорю, что я ответственен вообще за все, за все посылки полностью, они убрали. На что мне сказали, что такого не может быть.

Мне просто предложили еще после этого там работать не курьером, а уже логистом. Меня вел человек. Мол, должность повыше. После чего я как раз сообразил, смекнул, спросил: «А тогда можно мое видео удалить?» Потому что я буду, получается, уже не курьером, а логистом – зачем? Они сказали: «Конечно же нет». Я понял, что какой-то капкан.

Кирилл Казаков, СТВ:

По словам этого человека, он поехал один раз. Его даже убедили в том, что он должен скрыть свою внешность. Когда он приехал к женщине и поговорил с ней, сказал, что ничего подозрительного не увидел. Она действительно находилась в состоянии некоего волнения, но на самом деле он до конца не понимал, что же он делает. То есть просто приехал забрать деньги и увезти, по его словам.