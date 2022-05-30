«Я понял, что какой-то капкан». Подозреваемый в телефонном мошенничестве рассказал, как работают преступники
Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».
Подозреваемый по делу о телефонных мошенниках:
«Если вы готовы работать на нас, то нужно скинуть паспортные данные свои, сделать селфи с паспортом (что это мой паспорт), записать видео со словами: «Я несу ответственность за посылки». Я сразу же спросил, для чего это. Он сказал: «Потому что дорогие вещи, иногда деньги придется перевозить – чтобы вы с этими деньгами не уехали, мы перестраховываемся». Сказали, что знают, где я живу, за мной следят, где родители живут – все данные есть, в случае чего. Просто объяснили, что у них все серьезно.
Я всеми возможными способами текстово пытался как-то сделать так, чтобы мой паспорт и это видео, где я говорю, что я ответственен вообще за все, за все посылки полностью, они убрали. На что мне сказали, что такого не может быть.
Мне просто предложили еще после этого там работать не курьером, а уже логистом. Меня вел человек. Мол, должность повыше. После чего я как раз сообразил, смекнул, спросил: «А тогда можно мое видео удалить?» Потому что я буду, получается, уже не курьером, а логистом – зачем? Они сказали: «Конечно же нет». Я понял, что какой-то капкан.
Кирилл Казаков, СТВ:
По словам этого человека, он поехал один раз. Его даже убедили в том, что он должен скрыть свою внешность. Когда он приехал к женщине и поговорил с ней, сказал, что ничего подозрительного не увидел. Она действительно находилась в состоянии некоего волнения, но на самом деле он до конца не понимал, что же он делает. То есть просто приехал забрать деньги и увезти, по его словам.
Подозреваемый по делу о телефонных мошенниках:
«Выезжай. Мы тебе напишем адрес, куда нужно будет приехать и забрать посылку. Тебе нужно будет только запомнить конкретные слова, которые нужно говорить нашему человеку». Контекст был такой, что я как бы водитель от лица следователя приехал забрать посылку для внучки. Для чего это? Мне сказали, что это кодовые слова, чтобы наш человек понимал, что вы наш курьер.
И при этом сказали прикрыть лицо. Я тоже сразу же задал вопрос: «Зачем прикрывать лицо?» Сказали просто в маске, потому что пандемия, и в какой-нибудь кепке. А объяснили они это тем, что когда вы будете курсировать от адреса к адресу, чтобы какая-нибудь конкурирующая компания не узнала лицо и не ограбили по дороге.
Меня дистанционно, онлайн практически, какой-то логист держал на связи постоянно. Меня и того человека, который мне передавал вещи и деньги. Причем вплоть до секунды.
Алена Сырова, СТВ:
Курьер считает себя, кстати, жертвой.
Кирилл Казаков:
Он сейчас дает показания, договаривается со следствием.
Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:
Как вы понимаете, он выбрал такую линию поведения для того, чтобы максимально себе снизить возможный срок наказания.
Кирилл Казаков:
Следователь может послать курьера за деньгами?
Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:
Нет. Конечно, нет. Как может следователь послать курьера за деньгами? Уже давным-давно все сказано: никто никаким образом не собирает никаких денег ни на месте ДТП, ни в больнице для того, чтобы срочную операцию провести. Для этого существуют определенные службы и экстренные службы для этого существуют. И следователь либо милиционер с места происшествия, когда будет, будем говорить так, необходимость предписанная позвонить родственникам и оповестить родственников. Из больницы позвонят спокойно. Только это не будет так: «Везите сюда быстренько деньги». К курьеру вернемся. Они в фактически 100% идут на это все осознанно.
Кирилл Казаков:
То есть они понимают? Вот он рассказывает, что не понимает.
Сергей Кабакович:
У них дорога одна, за решетку. Их или правоохранительные органы поймают, или его сольют его же логисты. Дальше идет в логисты, и его держат точно так же на этих зацепочках, когда он скинул свой паспорт. Ему говорят: «Или ты будешь дальше работать, или мы тебя сливаем».
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