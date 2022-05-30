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«Наши специалисты востребованы». Как в Академии МВД Беларуси учат раскрывать мошеннические действия?

30 мая 2022 20:09
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Новости Беларуси. Тонкости расследования киберпреступлений. Только за 2 месяца в Беларуси заведено более 200 уголовных дел и нанесено ущерба на сумму более 3 миллионов. Почему на преступную удочку попадаются даже предупрежденные? Какие психологические приемы практикуют телефонные грабители? Эксперты по интернет-безопасности, правоохранители, жертвы и подозреваемые в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Как вы учите своих студентов? Что самое главное, какое из звеньев отыскать первым?  

«Наши специалисты востребованы». Как в Академии МВД Беларуси учат раскрывать мошеннические действия?-1

Алексей Тукало, начальник кафедры оперативно-розыскной деятельности факультета милиции Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:  
Первое звено – это кто является инициатором данного преступления, надо идти от заказчика. Но чем усугубляется картина – все участники данной кибергруппы могут находиться в разных странах. Соответственно, как правило, на этом этапе мы задерживаем курьеров. Но необходимо отметить, что мы не стоим на месте, уже не первый год в Академии МВД идет подготовка по новой специальности «Противодействие киберпреступности и компьютерная разведка». Наши специалисты востребованы, они работают во всех правоохранительных органах.  

Схемы, как совершаются такие преступления, нам давно известны. Вопрос в том, как отследить всю цепочку и, самое важное, как привлечь к ответственности лицо, которое находится за пределами Республики Беларусь. Потому что, как правило, чем быстрее курьер «скинет» эти денежные средства (либо переведет их в криптовалюту, либо на какой-то другой интернет-кошелек), тем меньше доказательств его вины окажется у нас на руках.  

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Алена Сырова # Алексей Тукало # Фотофакт

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