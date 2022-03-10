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Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре

10 марта 2022 17:03
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Новости Беларуси. Трактор, который превосходил американский аналог, трактор на торфе, с кодовым названием «Виноград». Энтузиаст из Барановичского района Дмитрий Охотский собрал уникальную для Беларуси коллекцию советских помощников в полях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Две сотни экземпляров – каждый точь-в-точь с оригиналом.

Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-1

14 лет. Вот это мой первый трактор, на который я сел, на котором работал, – Т-74.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-4

Свыше 200 экземпляров – это самая крупная коллекция советских тракторов в Беларуси. 40 % миниатюр уже не существует в оригинале. Еще дореволюционный «Карлик» – в XIX веке он наповал сразил публику в Лондоне.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-7

Этот трактор создали два брата, не имея ничего, ни образования. Они создали такой трактор, который работал и на керосине, и на бензине, и на мазуте.

Каждый советский завод в Минске, Харькове, Липецке работал над своим идеальным трактором. Непохожие друг на друга, они совершали прорыв. Эволюция механизмов, инженерных решений, а еще непростая судьба. Тракторы военного времени сперва подвозили снаряды, а затем пахали. За рулем многих были женщины.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-10

Дмитрий Охотский, инженер по охране труда сельхозпредприятия «СтоловичиАгро»:
Когда была война, практически все дизтопливо или горючие материалы шли. Этот трактор создали, на чем можно работать. Гаубичные приводили люди. Ну и в конце, когда война закончилась, они, конечно, с плугами ходили, пахали.

Сперва свои миниатюры Дмитрий «припарковал» дома, а позже они переехали в рабочий кабинет. Теперь музей техники стал более доступным.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-13

Дмитрий Охотский:
Люди разные. В основном это механизаторы, те люди, которые связаны с сельским хозяйством. И те, которым небезразлично, откуда получается хлеб, откуда получается зернышко, как оно растет. Пышные булки, каравай наш. Дай бог, чтобы оно увеличивалось, и хлеб наш только радовал нас.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-16

Семья Дмитрия Охотского – это династия механизаторов: отец, брат, сын. Да и сам Дмитрий в горячий сезон сменяет кабинет инженера по охране труда на кабину свеклоуборочной техники. 23 сезона позади. Лично был за штурвалом пяти тракторов из своей коллекции. Масштаб миниатюр – 1 к 43.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-19

Артем Охотский, главный инженер сельхозпредприятия «СтоловичиАгро»:
Сейчас много электроники в тракторах, намного сложнее она стала. Нужна более высокая квалификация механизаторов. Интереснее работать, намного интереснее. Многие приходят и со слезами на глазах, что это их был первый трактор. Они очень рады увидеть это, им интересно, что что-то можно вспомнить.

Коллекция миниатюр будет пополняться. Дмитрий всегда охотится за эксклюзивными образцами. Благо коллекционеры – люди отзывчивые.

Настоящий музей техники. Белорус собрал самую большую коллекцию советских тракторов в миниатюре-22

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
То, что отличает истинного коллекционера от обычного любителя,  наличие на миниатюре блистера. Так называют защитную упаковку, которая оберегает каждый уникальный механизм. Очень важно при транспортировке его не повредить.

Каждый экспонат – это история большой страны и ее технического прогресса. Беларусь – одна из немногих бывших советских республик на карте, кто смог приумножить свое наследие.

# Хобби # общество # Дмитрий Охотский # Артем Охотский # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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