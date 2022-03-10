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Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути

10 марта 2022 16:38
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Новости Беларуси. «Алеся» уходит в отпуск. Но прежде легендарный комплекс преодолел 1 836 метров подземного пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходка тоннелей второй очереди третьей линии Минского метрополитена завершена. Железная леди пробурила левый перегонный тоннель между будущими станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». К слову, три новые станции Зеленолужской линии метро заработают уже в 2023 году.

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Третья линия метро работает почти полтора года. За это время Зеленолужская ветка подтвердила статус «комфортная». Да и безопасность пассажиров на высшем уровне.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-1

Уже введенные в эксплуатацию станции находятся в центре, здесь у людей и так много вариантов передвижения на общественном транспорте. А вот жители отдаленных микрорайонов с особым нетерпением ждут открытия новых станций.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-3

Георгий Протасов, главный инженер Минскметропроекта:
Строящийся участок Минского метрополитена загрузит эту линию по полной. Появятся, наконец, большие пассажиропотоки, появятся маленькие интервалы поездов, и линия заработает в полную силу.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-5

В прокладке тоннелей главный помощник – механизированный щит «Алеся». Комплекс значительно ускоряет процесс строительства третьей линии подземки. Железная леди метр за метром буквально прогрызает грунт.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-7

Андрей Быков, бригадир тоннельного отряда Минскметростроя:
Раньше бралась аккуратно досточка за досточкой, метр за метром. А сейчас «Алеся» едет, грунт идет по шнеку на конвейер, то есть проехали метров 40 – смонтировали кольцо. Все в безопасности. За сутки делаем в среднем 8-9 колец, это примерно 10 метров.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-9

Проделав впечатляющую работу, «Алеся» завершила проходку тоннеля от станции «Аэродромной» до станции «Неморшанский сад». Уложились точно в срок.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-11

Олег Бойчук, заместитель генерального директора Минскметростроя:
«Алесей» пройдено 1 828 метров, почти 1 830 метров, смонтировано 1 306 колец. Ширина кольца – 1 метр 40 сантиметров. Тоннелепроходческий механизированный комплекс выполнил те задачи, которые перед этим комплексом стояли. Проложил все тоннели, проложил с большим качеством.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-13

Тоннели на следующем перегоне – от «Неморшанского сада» до «Слуцкого гостинца» – возведены открытым способом, поэтому «Алеся» пока отправится на отдых. А под землей будут вестись отделочные работы. Правый тоннель практически готов.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-15

Евгений Филиппов, мастер строительно-монтажных работ СМУ-2 Минскметростроя:
В данном тоннеле все построено, защищено гидроизоляцией. Сюда потом придут еще электромонтажное управление для того, чтобы подвесить кабели, также придут люди, чтобы сделать верхнее строение путей, то есть уложить рельсы и подлить под них путевой бетон.

В ближайшее время завершится строительство трех станций и электродепо, обслуживающего третью линию метро. Затем линия будет расширяться к северу – в направлении Зеленого Луга и, вероятно, нового микрорайона Северный берег, который там планируют возвести.

Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути-17

Строительство третьей ветки планируют закончить к 2028 году.

# Минское метро # Лена Мельницкая # Георгий Протасов # Андрей Быков

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