Завершена проходка тоннелей второй очереди третьей линии метро. Комплекс «Алеся» преодолел 1836 метров подземного пути

Новости Беларуси. «Алеся» уходит в отпуск. Но прежде легендарный комплекс преодолел 1 836 метров подземного пути, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Проходка тоннелей второй очереди третьей линии Минского метрополитена завершена. Железная леди пробурила левый перегонный тоннель между будущими станциями «Аэродромная» и «Неморшанский сад». К слову, три новые станции Зеленолужской линии метро заработают уже в 2023 году. Встречала подземную труженицу на финальной точке Лена Мельницкая. Третья линия метро работает почти полтора года. За это время Зеленолужская ветка подтвердила статус «комфортная». Да и безопасность пассажиров на высшем уровне.

Уже введенные в эксплуатацию станции находятся в центре, здесь у людей и так много вариантов передвижения на общественном транспорте. А вот жители отдаленных микрорайонов с особым нетерпением ждут открытия новых станций.

Георгий Протасов, главный инженер Минскметропроекта:

Строящийся участок Минского метрополитена загрузит эту линию по полной. Появятся, наконец, большие пассажиропотоки, появятся маленькие интервалы поездов, и линия заработает в полную силу.

В прокладке тоннелей главный помощник – механизированный щит «Алеся». Комплекс значительно ускоряет процесс строительства третьей линии подземки. Железная леди метр за метром буквально прогрызает грунт.

Андрей Быков, бригадир тоннельного отряда Минскметростроя:

Раньше бралась аккуратно досточка за досточкой, метр за метром. А сейчас «Алеся» едет, грунт идет по шнеку на конвейер, то есть проехали метров 40 – смонтировали кольцо. Все в безопасности. За сутки делаем в среднем 8-9 колец, это примерно 10 метров.

Проделав впечатляющую работу, «Алеся» завершила проходку тоннеля от станции «Аэродромной» до станции «Неморшанский сад». Уложились точно в срок.

Олег Бойчук, заместитель генерального директора Минскметростроя:

«Алесей» пройдено 1 828 метров, почти 1 830 метров, смонтировано 1 306 колец. Ширина кольца – 1 метр 40 сантиметров. Тоннелепроходческий механизированный комплекс выполнил те задачи, которые перед этим комплексом стояли. Проложил все тоннели, проложил с большим качеством.

Тоннели на следующем перегоне – от «Неморшанского сада» до «Слуцкого гостинца» – возведены открытым способом, поэтому «Алеся» пока отправится на отдых. А под землей будут вестись отделочные работы. Правый тоннель практически готов.

Евгений Филиппов, мастер строительно-монтажных работ СМУ-2 Минскметростроя:

В данном тоннеле все построено, защищено гидроизоляцией. Сюда потом придут еще электромонтажное управление для того, чтобы подвесить кабели, также придут люди, чтобы сделать верхнее строение путей, то есть уложить рельсы и подлить под них путевой бетон. В ближайшее время завершится строительство трех станций и электродепо, обслуживающего третью линию метро. Затем линия будет расширяться к северу – в направлении Зеленого Луга и, вероятно, нового микрорайона Северный берег, который там планируют возвести.