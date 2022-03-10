Хренин: идёт усиление восточного фланга НАТО, уже более 10 тысяч человек прибыли, это нас не может не беспокоить

Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворце Независимости руководители ведомств и подразделений, которые о происходящем знают все. Эти люди по долгу службы привыкли опираться только на факты и оценивать ситуацию по всему периметру их ответственности.