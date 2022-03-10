Хренин: идёт усиление восточного фланга НАТО, уже более 10 тысяч человек прибыли, это нас не может не беспокоить

Новости Беларуси. Белорусской армии надо развиваться с учетом современного опыта ведения военных действий. Об этом Александр Лукашенко заявил 10 марта на совещании с руководством Министерства обороны. Повод для беседы – плановый контроль обеспечения национальной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во Дворце Независимости руководители ведомств и подразделений, которые о происходящем знают все. Эти люди по долгу службы привыкли опираться только на факты и оценивать ситуацию по всему периметру их ответственности.
Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:
Мы видим, как идет усиление якобы восточного фланга НАТО. По нашим оценкам, уже более 10 тысяч человек прибыли, то, что у них было в рамках выполнения задач по «Атлантической решимости» и усиленного передового присутствия – 12 тысяч. Звучат сегодня просьбы или перспективы развертывания еще дополнительных батальонов вблизи наших границ, где уже находится один из американских батальонов на полигоне Пабраде в Литве, дополнительно там развертывание сил и средств. Мы видим усиление авиационной группировки, мы видим усиленное ведение разведки средствами авиации, мы видим прибывшие эсминцы с управляемым ракетным оружием типа «Арли Берк» на Балтику, которые вооружены ракетами с дальностью поражения до 1 600 километров. А это практически вся Республика Беларусь попадает в зону поражения. Поэтому это нас не может не беспокоить.
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