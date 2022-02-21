Прямой эфир

Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля

21 февраля 2022 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Если вам кажется, что февраль не самый активный месяц для работ в саду и огороде, то вы заблуждаетесь. Это последний месяц перед началом подготовки рассады, а значит самое время для проверки готовности, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля-1

В феврале можно заняться подготовкой емкостей для рассады, в частности их дезинфекцией. Также подготавливаются почва и сами семена. В этот период можно начинать сеять, например, баклажан, корневой сельдерей, томаты, огурцы, сладкий перец, репчатый лук, ремонтантную клубнику и другие культуры, которые вы планируете выращивать в открытом грунте и теплицах.  

Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля-4

Если вы хотите собрать в огороде его ранний урожай, уже можно заняться проращиванием (читайте далее).  

Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля-7

Читайте также:  

Зимой стоит укрыть и утеплить растения. Как это сделать правильно?  

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?  

Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?  

# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю зимы
21 февраля 2022 14:23

Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю зимы

Начальнік Генштаба Беларусі назваў умовы для вываду расійскіх войскаў з краіны
21 февраля 2022 14:08

Начальнік Генштаба Беларусі назваў умовы для вываду расійскіх войскаў з краіны

Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?
21 февраля 2022 14:04

Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?