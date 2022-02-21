Как подготовиться к началу дачного сезона? Вот что важно сделать в конце февраля

Если вам кажется, что февраль не самый активный месяц для работ в саду и огороде, то вы заблуждаетесь. Это последний месяц перед началом подготовки рассады, а значит самое время для проверки готовности, рассказали в программе «Плюс-минус».

В феврале можно заняться подготовкой емкостей для рассады, в частности их дезинфекцией. Также подготавливаются почва и сами семена. В этот период можно начинать сеять, например, баклажан, корневой сельдерей, томаты, огурцы, сладкий перец, репчатый лук, ремонтантную клубнику и другие культуры, которые вы планируете выращивать в открытом грунте и теплицах.