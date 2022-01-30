«Начинают судорожно искать ящики, заполнять их землёй». Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?

Даже конец января – начало февраля – жаркий рабочий месяц для истинных садоводов-огородников, рассказали в программе «Плюс-минус» . Как раз сейчас самое время провести ревизию в хранилище, например, проверить луковицы и клубни георгинов и гладиолусов.

Многие растения вдруг просыпаются и начинают прорастать. Некоторые садоводы начинают судорожно искать ящики, заполнять их землей и высаживать проросшие клубни в емкости. Делать это нежелательно, так как из таких растений ничего хорошего уже не выйдет. Лучше поместить луковицы в прохладное сухое и светлое помещение и дать им вести себя естественно. Но за месяц до высадки в грунт эти появившиеся ростки нужно удалить. После удаления на клубнях появятся новые, которые и будут расти после высаживания.