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«Начинают судорожно искать ящики, заполнять их землёй». Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?

30 января 2022 12:01
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Даже конец января – начало февраля – жаркий рабочий месяц для истинных садоводов-огородников, рассказали в программе «Плюс-минус». Как раз сейчас самое время провести ревизию в хранилище, например, проверить луковицы и клубни георгинов и гладиолусов.  

«Начинают судорожно искать ящики, заполнять их землёй». Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?-1

Многие растения вдруг просыпаются и начинают прорастать. Некоторые садоводы начинают судорожно искать ящики, заполнять их землей и высаживать проросшие клубни в емкости. Делать это нежелательно, так как из таких растений ничего хорошего уже не выйдет. Лучше поместить луковицы в прохладное сухое и светлое помещение и дать им вести себя естественно. Но за месяц до высадки в грунт эти появившиеся ростки нужно удалить. После удаления на клубнях появятся новые, которые и будут расти после высаживания.  

«Начинают судорожно искать ящики, заполнять их землёй». Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?-4

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# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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