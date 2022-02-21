Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю зимы
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 февраля – день Луки, Могущница, память святого Луки. Если ветер на дворе дул в полдень, будет хороший урожай яровых, рассказали в программе «Плюс-минус». Если гром гремит, сенокос будет плохим.
21 февраля – Захарий. В этот день наши предки особое внимание уделяли серпу. Считалось, не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа. Чем холоднее была погода в этот день, тем теплее будет в марте.
22 февраля – день Панкратия. Принято проверять хозяйственный инвентарь и технику на поломки. Существовала примета: «На Панкратия ночь темна – убегает зима».
23 февраля – Прохор Весновей. С этого дня погода поворачивала на весну. На Прохора и зима заохает, а февраль бушует, но весну чует. Если же туман стелется, а на земле иней, лето будет мокрым.
24 февраля – Власьев день, или коровий праздник. Особенно в этот день чествовали домашний скот – ухаживали и старались накормить вкусными яствами. «Пришел Влас – держи рукавицы про запас».
25 февраля – Алексей Рыбный. В этот день на столе у хозяйки были блюда из рыбы. О погоде в этот день наши предки судили следующим образом: если ночью иней, то днем будет снегопад.
26 февраля – Мартинианов день. Святой Мартиниан считался покровителем семьи. Если началась оттепель, лето будет мокрым, а пасмурный день принесет затяжную и долгую весну.
В основном плюсовая температура, дожди и мокрый снег. Прогноз погоды в Беларуси на конец февраля смотрите здесь.