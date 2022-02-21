Чем холоднее 21 февраля, тем теплее будет в марте. Народные приметы на последнюю неделю зимы

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 20 февраля – день Луки, Могущница, память святого Луки. Если ветер на дворе дул в полдень, будет хороший урожай яровых, рассказали в программе «Плюс-минус». Если гром гремит, сенокос будет плохим.

21 февраля – Захарий. В этот день наши предки особое внимание уделяли серпу. Считалось, не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа. Чем холоднее была погода в этот день, тем теплее будет в марте.

22 февраля – день Панкратия. Принято проверять хозяйственный инвентарь и технику на поломки. Существовала примета: «На Панкратия ночь темна – убегает зима».