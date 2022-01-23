Зимой стоит укрыть и утеплить растения. Как это сделать правильно?

К сожалению, зима не всегда может порадовать нас обилием снежного покрова. В таком случае особое внимание стоит уделить укрытию и утеплению растений, рассказали в программе «Плюс-минус».

Специалисты рекомендуют мульчировать растения толстым слоем растительных остатков. Неблагоприятным образом может повлиять и оттепель – в таком случае защитный слой стоит приоткрывать, давая возможность холодному воздуху проникнуть внутрь.