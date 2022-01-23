Зимой стоит укрыть и утеплить растения. Как это сделать правильно?

К сожалению, зима не всегда может порадовать нас обилием снежного покрова. В таком случае особое внимание стоит уделить укрытию и утеплению растений, рассказали в программе «Плюс-минус».
Специалисты рекомендуют мульчировать растения толстым слоем растительных остатков. Неблагоприятным образом может повлиять и оттепель – в таком случае защитный слой стоит приоткрывать, давая возможность холодному воздуху проникнуть внутрь.
Отдельно стоит вспомнить о садовых культурах с коротким периодом глубокого физиологического покоя – скажем, абрикос. Он глубоко спит примерно до Нового года, а затем его сдерживают только низкие температуры. В случае продолжительной январской оттепели его почки могут начать терять свои защитные функции и просыпаться. А неминуемые морозы во второй половине зимы их погубят. Потому выбирая семена на предстоящий посевной год, обратите внимание на сорта и культуры, которые имеют шансы прижиться в нашем климате.
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