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Зимой стоит укрыть и утеплить растения. Как это сделать правильно?

23 января 2022 11:29
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К сожалению, зима не всегда может порадовать нас обилием снежного покрова. В таком случае особое внимание стоит уделить укрытию и утеплению растений, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Специалисты рекомендуют мульчировать растения толстым слоем растительных остатков. Неблагоприятным образом может повлиять и оттепель – в таком случае защитный слой стоит приоткрывать, давая возможность холодному воздуху проникнуть внутрь.  

Зимой стоит укрыть и утеплить растения. Как это сделать правильно?-1

Отдельно стоит вспомнить о садовых культурах с коротким периодом глубокого физиологического покоя – скажем, абрикос. Он глубоко спит примерно до Нового года, а затем его сдерживают только низкие температуры. В случае продолжительной январской оттепели его почки могут начать терять свои защитные функции и просыпаться. А неминуемые морозы во второй половине зимы их погубят. Потому выбирая семена на предстоящий посевной год, обратите внимание на сорта и культуры, которые имеют шансы прижиться в нашем климате.  

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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