Прямой эфир

Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?

21 февраля 2022 14:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Каля 100 тысяч лістовак у падтрымку рэферэндуму падрыхтавалі ў Мінскай вобласці. Да акцыі далучыліся розныя грамадскія арганізацыі, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.

Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?-1

Гэта прадстаўнікі БРСМ, Саюза жанчын і «Белай Русі». Асноўная мэта акцыі – нагадаць пра самую важную падзею краіны праз інфармацыйныя буклеты. Толькі ў Любанскім раёне ў кампаніі прынялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Інфармацыйныя лістоўкі раздавалі мясцовым жыхарам, якія ў сваю чаргу змаглі задаць пытанні па рэферэндуму. Напрыклад, дзе можна прагаласаваць, як праверыць спісак і які графік у раённай камісіі.

Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?-4

Таццяна Аляксеева, начальнік аддзела Любанскага райвыканкама:
На листовках они могут увидеть дату проведения референдума и те организации, которые являются инициаторами этой гражданско-патриотической акции. Очень активно жители нашего района присоединились к обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Проведено более 30 диалоговых площадок, встречи практически в каждом трудовом коллективе проведены, встречи с населением по месту жительства. Было приятно отметить, что жители с большим удовольствием, интересом обсуждают проект, изменения, дополнения, вносят свои коррективы и понимают, что это важно, значимо.

Акцыя будзе працягвацца да 22 лютага.  

# Референдум # общество # Таццяна Аляксеева # Татьяна Алексеева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?
21 февраля 2022 13:43

22 лютага почынаецца датэрміновае галасаванне на рэферэндуме. Як падрыхтаваліся ўчасткі ў Мінскай вобласці?

На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету
21 февраля 2022 13:36

На кітайскай і нават іспанскай. Студэнты прачыталі вершы Янкі Купалы на розных мовах свету

«Союзная решимость» и референдум. Как Беларусь решает вопрос национальной безопасности? Анонс ток-шоу «По существу»
21 февраля 2022 13:28

«Союзная решимость» и референдум. Как Беларусь решает вопрос национальной безопасности? Анонс ток-шоу «По существу»