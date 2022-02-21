Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?

Таццяна Аляксеева, начальнік аддзела Любанскага райвыканкама:

На листовках они могут увидеть дату проведения референдума и те организации, которые являются инициаторами этой гражданско-патриотической акции. Очень активно жители нашего района присоединились к обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Проведено более 30 диалоговых площадок, встречи практически в каждом трудовом коллективе проведены, встречи с населением по месту жительства. Было приятно отметить, что жители с большим удовольствием, интересом обсуждают проект, изменения, дополнения, вносят свои коррективы и понимают, что это важно, значимо.

Акцыя будзе працягвацца да 22 лютага.