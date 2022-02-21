Для жыхароў Міншчыны падрыхтавалі 100 тыс. лістовак да рэферэндуму. Як яны дапамогуць выбаршчыкам?

Навіны Беларусі. Каля 100 тысяч лістовак у падтрымку рэферэндуму падрыхтавалі ў Мінскай вобласці. Да акцыі далучыліся розныя грамадскія арганізацыі, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.
Навіны Беларусі. Каля 100 тысяч лістовак у падтрымку рэферэндуму падрыхтавалі ў Мінскай вобласці. Да акцыі далучыліся розныя грамадскія арганізацыі, паведамілі ў праграме «Міншчына» на СТБ.
Гэта прадстаўнікі БРСМ, Саюза жанчын і «Белай Русі». Асноўная мэта акцыі – нагадаць пра самую важную падзею краіны праз інфармацыйныя буклеты. Толькі ў Любанскім раёне ў кампаніі прынялі ўдзел некалькі дзясяткаў чалавек. Інфармацыйныя лістоўкі раздавалі мясцовым жыхарам, якія ў сваю чаргу змаглі задаць пытанні па рэферэндуму. Напрыклад, дзе можна прагаласаваць, як праверыць спісак і які графік у раённай камісіі.
Таццяна Аляксеева, начальнік аддзела Любанскага райвыканкама:
На листовках они могут увидеть дату проведения референдума и те организации, которые являются инициаторами этой гражданско-патриотической акции. Очень активно жители нашего района присоединились к обсуждению проекта изменений и дополнений в Конституцию. Проведено более 30 диалоговых площадок, встречи практически в каждом трудовом коллективе проведены, встречи с населением по месту жительства. Было приятно отметить, что жители с большим удовольствием, интересом обсуждают проект, изменения, дополнения, вносят свои коррективы и понимают, что это важно, значимо.
Акцыя будзе працягвацца да 22 лютага.