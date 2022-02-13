Прямой эфир

Как правильно проращивать клубни картофеля и какие семена высаживать, когда весна уже скоро?

13 февраля 2022 12:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Весна близко. Пора подготавливать почву и заняться заготовкой емкостей для рассады. Затем можно приступать к самому интересному – высаживанию семян, рассказали в программе «Плюс-минус».  

Как правильно проращивать клубни картофеля и какие семена высаживать, когда весна уже скоро?-1

В этот период можно начинать сеять, например, баклажан, корневой сельдерей, томаты, огурцы, сладкий перец, репчатый лук, ремонтантную клубнику и другие культуры, которые вы планируете выращивать в открытом грунте и теплицах. Место для рассады должно быть светлым и теплым. Для этих целей хорошо подойдет широкий подоконник.  

Оптимальное время приходит и для заготовки посадочного материала картофеля. Это особенно актуально для тех, кто желает собрать в огороде его ранний урожай. 

Как правильно проращивать клубни картофеля и какие семена высаживать, когда весна уже скоро?-4

Если вы живете в южных краях, уже сейчас можно заняться проращиванием клубней. Делать это лучше всего в ящиках, разложив их в два слоя. В идеале первый слой нужно опрыскать дезинфицирующим раствором, а затем покрыть опилками, хвоей или старыми газетами.  

Читайте также:  

Зимой стоит укрыть и утеплить растения. Как это сделать правильно?  

Торфяные горшки, специальные кассеты или пластмассовые стаканчики. Какие ёмкости лучше использовать для рассады?  

Что делать, если луковицы растений проросли раньше времени?  

# Растения и цветы # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?
13 февраля 2022 12:36

Погода 14 февраля показывает, какой будет вся весна. По каким приметам узнать, что скоро потеплеет?

«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?
13 февраля 2022 12:18

«Есть преимущества дистанционного образования». Как студенты БГАИ учатся во время пандемии?

«Жизненного опыта у них порой недостаточно». Далека ли белорусская творческая молодёжь от политики?
13 февраля 2022 12:13

«Жизненного опыта у них порой недостаточно». Далека ли белорусская творческая молодёжь от политики?