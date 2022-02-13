Как правильно проращивать клубни картофеля и какие семена высаживать, когда весна уже скоро?

Весна близко. Пора подготавливать почву и заняться заготовкой емкостей для рассады. Затем можно приступать к самому интересному – высаживанию семян, рассказали в программе «Плюс-минус».
Весна близко. Пора подготавливать почву и заняться заготовкой емкостей для рассады. Затем можно приступать к самому интересному – высаживанию семян, рассказали в программе «Плюс-минус».
В этот период можно начинать сеять, например, баклажан, корневой сельдерей, томаты, огурцы, сладкий перец, репчатый лук, ремонтантную клубнику и другие культуры, которые вы планируете выращивать в открытом грунте и теплицах. Место для рассады должно быть светлым и теплым. Для этих целей хорошо подойдет широкий подоконник.
Оптимальное время приходит и для заготовки посадочного материала картофеля. Это особенно актуально для тех, кто желает собрать в огороде его ранний урожай.
Если вы живете в южных краях, уже сейчас можно заняться проращиванием клубней. Делать это лучше всего в ящиках, разложив их в два слоя. В идеале первый слой нужно опрыскать дезинфицирующим раствором, а затем покрыть опилками, хвоей или старыми газетами.
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