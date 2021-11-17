Прямой эфир

Как отреагировали депутаты на ситуацию с беженцами? Подводим итоги парламентской недели

17 ноября 2021 21:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.  

Как отреагировали депутаты на ситуацию с беженцами? Подводим итоги парламентской недели-1

Петр Орлов:  
Одна из резонансных и волнующих тем недели – миграционный кризис. На ситуацию, происходящую на белорусско-польской границе, остро отреагировали в Совете Республики.  

Гедич: «Ситуация характеризует очень негативно польскую сторону и вообще позицию Европейского союза» – читайте здесь.  

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова подчеркнула, что отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно. В Совете Республики возмущены абсурдным отношением польских властей к беженцам. В то же время негодование вызывают и заявления, что якобы в миграционном кризисе и его последствиях виновата именно Беларусь.  

«Каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям». Наталья Кочанова высказалась о ситуации с беженцами – читайте здесь.  

Как отреагировали депутаты на ситуацию с беженцами? Подводим итоги парламентской недели-4

Миграционный кризис на польской границе стал также темой диалоговой площадки в Белгосуниверситете, организованной по инициативе Молодежного парламента при Национальном собрании. Молодые люди обсудили состояние дел на сегодняшний момент, а также роль западных стран в эскалации сложившейся ситуации. 

На встрече в БГУ студенты обсудили миграционный кризис на границе и помощь беженцам: это люди, которые не несут опасности для Беларуси – читайте здесь.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Игорь Гедич # Петр Орлов # Александр Лукашенко # Ангела Меркель # Наталья Кочанова # Егор Макаревич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»
17 ноября 2021 20:58

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»

В Минске перевыполнен план по энергосбережению. Сколько удалось сэкономить?
17 ноября 2021 20:49

В Минске перевыполнен план по энергосбережению. Сколько удалось сэкономить?

В Минске в мобильных пунктах вакцинации можно будет привиться от коронавируса и от гриппа
17 ноября 2021 20:46

В Минске в мобильных пунктах вакцинации можно будет привиться от коронавируса и от гриппа