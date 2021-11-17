Как отреагировали депутаты на ситуацию с беженцами? Подводим итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.

Петр Орлов:

Одна из резонансных и волнующих тем недели – миграционный кризис. На ситуацию, происходящую на белорусско-польской границе, остро отреагировали в Совете Республики.

Гедич: «Ситуация характеризует очень негативно польскую сторону и вообще позицию Европейского союза» – читайте здесь.

Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова подчеркнула, что отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно. В Совете Республики возмущены абсурдным отношением польских властей к беженцам. В то же время негодование вызывают и заявления, что якобы в миграционном кризисе и его последствиях виновата именно Беларусь.