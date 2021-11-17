Как отреагировали депутаты на ситуацию с беженцами? Подводим итоги парламентской недели

Новости Беларуси. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.
Новости Беларуси. Рубрика «Сенат» в программе Новости «24 часа» на СТВ. Петр Орлов расскажет о самых ярких событиях парламентской недели.
Петр Орлов:
Одна из резонансных и волнующих тем недели – миграционный кризис. На ситуацию, происходящую на белорусско-польской границе, остро отреагировали в Совете Республики.
Гедич: «Ситуация характеризует очень негативно польскую сторону и вообще позицию Европейского союза» – читайте здесь.
Спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова подчеркнула, что отношение польских властей к мигрантам и молчание Евросоюза бесчеловечно. В Совете Республики возмущены абсурдным отношением польских властей к беженцам. В то же время негодование вызывают и заявления, что якобы в миграционном кризисе и его последствиях виновата именно Беларусь.
«Каждый здравомыслящий человек сегодня сопереживает этим людям». Наталья Кочанова высказалась о ситуации с беженцами – читайте здесь.
Миграционный кризис на польской границе стал также темой диалоговой площадки в Белгосуниверситете, организованной по инициативе Молодежного парламента при Национальном собрании. Молодые люди обсудили состояние дел на сегодняшний момент, а также роль западных стран в эскалации сложившейся ситуации.
На встрече в БГУ студенты обсудили миграционный кризис на границе и помощь беженцам: это люди, которые не несут опасности для Беларуси – читайте здесь.