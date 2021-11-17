Гедич: «Ситуация характеризует очень негативно польскую сторону и вообще позицию Европейского союза»

Новости Беларуси. О том, что сейчас происходит на западных рубежах Беларуси, поговорим в программе Новости «24 часа» на СТВ с нашим гостем – сенатором Игорем Гедичем.
Рубрика «Сенат».
Новости Беларуси. О том, что сейчас происходит на западных рубежах Беларуси, поговорим в программе Новости «24 часа» на СТВ с нашим гостем – сенатором Игорем Гедичем.
Рубрика «Сенат».
Петр Орлов:
Игорь Николаевич, ситуация вокруг белорусско-польской границы по-прежнему остается достаточно напряженной. Она уже породила в средствах массовой информации инсинуации, огромное количество фейков, в том числе, что белорусская сторона искусственно нагнетает кризис. Вы как очевидец непосредственно событий, что можете сказать, какова реальная ситуация на границе нашей страны?
Игорь Гедич, член Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию:
Если коротко ответить на ваш вопрос, то могу сказать, что на границе ситуация контролируемая, но непростая. Та ситуация, которую в общем-то можем наблюдать, и я как очевидец этих событий, могу сказать, что достаточно сложно. И первые дни, когда было принято решение спикером нашего Совета Республики относительно реакции и помощи людям, которые на границе находятся, первые дни действительно была заметна какая-то растерянность. Но вот наблюдая ситуацию, как развивается на протяжении недели, могу сказать, что законодательная власть, исполнительная власть, те общественные объединения, которые сейчас включились и работают по данной теме, абсолютно занимают конструктивную позицию. Не только общественные организации, но и простые люди обращаются с просьбой, куда передать помощь. И вот эта вот белорусская толерантность, белорусский такой характер, когда мы помогаем человеку, который рядом, который протягивает руку. И естественно, мы по-другому действовать не могли.
Игорь Гедич:
Могу сказать, что ситуация развивается в том ключе, который контролируется белорусскими властями. Ситуация в общем-то спровоцирована Европейским союзом. Если далеко заглядывать вдаль, мы можем задать вопрос: кто принес в Сирию, в Ирак, в Ливию факел войны? Какие хотели насадить приоритеты? Как хотели научить людей жить? И при этом разрушить страны. Результат просто-напросто налицо. Тем более, мы знаем, что один из немецких политиков позвал людей, сказал, что мы справимся. И эти люди в общем-то идут за теми мечтами, которые они не смогли воплотить в жизнь на своей земле. И сейчас они находятся вот в этой непростой ситуации, которую мы видим.
Петр Орлов:
По поручению главы государства, общую координацию гуманитарной миссии возглавляет председатель Совета Республики Наталья Ивановна Кочанова. Ваши коллеги, сенаторы, до сих пор находятся там. Как члены Совета Республики подключились к разрешению сложившегося миграционного кризиса?
Игорь Гедич:
Мы, естественно, должны знать о реальной ситуации, которая происходит на границе. И здесь инициатива Натальи Ивановны – абсолютно закономерная и своевременная. Мы видим реально те вещи, которые происходят, потому что, наблюдая сегодня некоторые средства массовой информации, как они преподносят ситуацию, мы видим, что это просто-напросто обыкновенный фейк, это интерпретация в свою пользу, это обвинения белорусской стороны. Хотя на самом деле, наверное, нужно вспомнить и конвенции, которые международные есть, которые защищают права беженцев. И, к сожалению, они просто-напросто нарушаются. Даже вот те события, которые были на границе, буквально недавно, несколько дней, когда польская сторона применила водометы. Хочу обратить внимание, что это была не только вода, это была токсическая жидкость. И здесь, наверное, уместно говорить о том, что организация по запрещению химического оружия, наверное, могла бы обратить уже внимание и начать расследование относительно того, что это было и насколько это было правомерно. Ведь даже применение водометов при температуре воздуха ниже 7 градусов запрещено. Это нарушение международных норм, это нарушение человеческого отношения. Ведь там дети были, там были женщины. Там была пресса, которая освящает эту ситуацию с нашей белорусской стороны.
Петр Орлов:
Беременные женщины.
Игорь Гедич:
Ситуация характеризует очень негативно польскую сторону и вообще позицию Европейского союза.
Петр Орлов:
Ну вот вы уже отметили, что ситуация достаточно непростая. На ваш взгляд, какой выход из сложившегося кризиса? Ведь глава государства тоже подчеркивал, что самое главное не допустить вооруженного конфликта на территории нашей границы.
Игорь Гедич:
Я могу сказать, что люди в погонах, которые находятся на нашей стороне границы, они действуют абсолютно уверенно, абсолютно в рамках тех планов, которые у нас есть. И то развертывание боевых порядков, которые вот на польской стороне, это двухэшелонное построение, это две дивизии в первом эшелоне, во втором эшелоне, в общем говорит немножко не о том, что собираются с беженцами бороться, а немножко может другие планы, в плане спровоцировать белорусскую сторону. В этом отношении мы занимаем взвешенную позицию. И я думаю, что эта взвешенная позиция будет оценена мировым сообществом. Ведь даже на мой взгляд поведение польской стороны... Знаете, есть такое замечательное произведение Ильфа и Петрова, где великий комбинатор Остап Бендер говорил: имейте в виду, уважаемый Шура, что просто так питать я вас не намерен, за каждый вложенный в вас витамин я потребую от вас исполнения многих мелких услуг. Так и сейчас, я думаю, Соединенные Штаты Америки влияют на польскую сторону, она не является независимой и в общем-то отрабатывает те витамины, которые вкладываются и те решения, которые сейчас еще не приняты. Я надеюсь, что они в будущем будут приняты. Слова, которые произносит Европейский союз, они будут подкреплены делом. А дело это в общем-то в поступках. Думаю, что решения будут приняты взвешенно, в рамках международных правил. Думаю, что нужно разговаривать, тем более, первый шаг уже есть, мы знаем об этом, что госпожа Меркель звонила Президенту, был обмен мнениями. И я думаю, что в этом ключе, и надеюсь на это, вопрос с беженцами будет решен.
Петр Орлов:
То есть только путем диалога можно решить ситуацию?
Игорь Гедич:
Абсолютно верно, тем более, белорусская сторона готова. Мы заявляем об этом всегда. Мы неприемлем санкции: пятые пакеты, шестые, седьмые, которыми нас хотят обложить. Мы хотим разговора в конструктивном ключе, но без навязывания, без пренебрежения к нам. Достойный спокойный разговор, и я уверен, что эта ситуация будет решена.
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