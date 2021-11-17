В Минске перевыполнен план по энергосбережению. Сколько удалось сэкономить?

Новости Беларуси. Минск перевыполнил планы по энергосбережению по итогам трех кварталов 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Столица получила экономию более 100 тысяч тонн условного топлива. Это около 87 % от годовой задачи. Снижено потребление энергоресурсов, обеспечена доля местных видов топлива.

Дмитрий Скворцов, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:

Город Минск получил экономию условного топлива в принципе. Это позволяет нам сказать о том, что по результатам года, установленные для города Минска в сфере энергосбережения задания будут не только выполнены, но и перевыполнены.

Большой вклад внесли и крупные промышленные предприятия. За 2021 год на производствах внедрено более 2 тысяч мероприятий, направленных на экономию ресурсов. Это энергоэффективное освещение, утепление стен, замена окон и использование современных технологий.