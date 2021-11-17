Прямой эфир

В Минске перевыполнен план по энергосбережению. Сколько удалось сэкономить?

17 ноября 2021 20:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минск перевыполнил планы по энергосбережению по итогам трех кварталов 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

В Минске перевыполнен план по энергосбережению. Сколько удалось сэкономить?-1

Столица получила экономию более 100 тысяч тонн условного топлива. Это около 87 % от годовой задачи. Снижено потребление энергоресурсов, обеспечена доля местных видов топлива.  

В Минске перевыполнен план по энергосбережению. Сколько удалось сэкономить?-4

Дмитрий Скворцов, начальник Минского городского управления по надзору за рациональным использованием топливно-энергетических ресурсов:  
Город Минск получил экономию условного топлива в принципе. Это позволяет нам сказать о том, что по результатам года, установленные для города Минска в сфере энергосбережения задания будут не только выполнены, но и перевыполнены.  

Большой вклад внесли и крупные промышленные предприятия. За 2021 год на производствах внедрено более 2 тысяч мероприятий, направленных на экономию ресурсов. Это энергоэффективное освещение, утепление стен, замена окон и использование современных технологий.  

# Энергосбережение в Беларуси # общество # Дмитрий Скворцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске в мобильных пунктах вакцинации можно будет привиться от коронавируса и от гриппа
17 ноября 2021 20:46

В Минске в мобильных пунктах вакцинации можно будет привиться от коронавируса и от гриппа

НАТО у наших рубежей. На границе Беларуси с Польшей замечен самолёт разведки США
17 ноября 2021 20:38

НАТО у наших рубежей. На границе Беларуси с Польшей замечен самолёт разведки США

«Это та схема, которая была во время холодной войны». Лазуткин о том, какая связь между курдами на польской границе и Донбассом
17 ноября 2021 20:26

«Это та схема, которая была во время холодной войны». Лазуткин о том, какая связь между курдами на польской границе и Донбассом