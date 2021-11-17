В Минске в мобильных пунктах вакцинации можно будет привиться от коронавируса и от гриппа

Новости Беларуси. Активизирована работа мобильных пунктов вакцинации. Теперь здесь будут прививать не только от COVID-19, но и гриппа, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Уже с пятницы, 19 ноября, в крупных торговых, физкультурно-оздоровительных центрах, на станциях метро можно будет сделать любую вакцину сразу на месте. Таким образом защититься от гриппа рекомендуют в первую очередь лицам из групп риска. Это дети, люди с хроническими заболеваниями, пожилые. В местах нахождения мобильных пунктов вакцинации – речь идет о торговых центрах – планируют запустить аудиозаписи и видеоролики по профилактике против COVID-19 и гриппа.

Юрий Григорьев, заведующий медпунктом железнодорожного вокзала:

Вакцинация от ковида и гриппа началась параллельно где-то в течение последнего месяца. Где-то поступает к нам пациентов за день, именно обращающихся, человек 10-15. Плюс параллельно вакцинация от гриппа производится человекам пяти, по их желанию. Это может происходить в один день.