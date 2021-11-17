Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»

Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.

Юлия Алексеюк, СТВ:

Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков. Против безоружных людей поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права.