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Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»

17 ноября 2021 20:58
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Новости Беларуси. Более 1 000 беженцев готовятся провести предстоящую ночь в логистическом центре, где по поручению Президента создали условия для приема людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Здесь их обеспечили горячим питанием. Элементарно, проведя более недели в полевых условиях, беженцы смогли погреться.

Юлия Алексеюк, СТВ:
Сегодня они приходят в себя после фашистских действий польских силовиков. Против безоружных людей поляки применили спецсредства и химоружие, нарушив все принципы человечности и международного права.

Как сейчас складывается обстановка на белорусско-польской границе, расскажет корреспондент Вероника Кудринецкая.

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»-1

Вероника Кудринецкая, корреспондент:
Наша съемочная группа переместилась к пункту пропуска «Брузги», где беженцами был организован стихийный лагерь. Напомню, половина людей остается здесь, жгут костры, до сих пор спят в палатках на сырой земле. Бревна и дрова они приносят из первого лагеря, в котором они жили до этого девять дней.

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»-4

Хочу напомнить, что представители власти, волонтеры, общественные организации, все те, кто привозит гуманитарную помощь, раздают продуктовые наборы, в том числе здесь, и каждый раз пытаются уговорить людей перейти в логистический центр, где мало-мальски человеческие условия, где можно комфортно спать. Там теплые одеяла, подушки, вода, электричество.

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»-7

В логистическом центре находится Худо Бакоян – это представитель езидов, это одна из народностей жителей Ирака. Он приехал сюда, чтобы пообщаться с журналистами и стать связующим звеном между журналистами и беженцами. Он знает их язык, менталитет, он общается с ними, он узнал их настроения. Вот что он рассказал.

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»-10

Худо Бакоян, заместитель председателя Всемирного конгресса езидов:
Перед ООН поднимали вопросы, Евросоюзом, поднимала вопрос конкретно наша организация, в частности я. Получали иногда ответы от них, что «мы занимаемся этим, мы держим руку на пульсе». Но какой пульс? Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия.

Худо Бакоян о беженцах: «Люди гибнут, люди живут в нечеловеческих условиях. Вот это демократия»-13

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Худо Бакоян # Вероника Кудринецкая # Фотофакт

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