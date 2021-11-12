На встрече в БГУ студенты обсудили миграционный кризис на границе и помощь беженцам: это люди, которые не несут опасности для Беларуси

Новости Беларуси. Миграционный кризис на польской границе стал темой диалоговой площадки в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собравшиеся обсудили состояние дел на сегодняшний момент, роль западных стран в эскалации сложившейся ситуации.

Со стороны представителей Молодежного парламента прозвучали предложения по организации гуманитарной помощи беженцам от белорусского студенчества.

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Наши молодые парламентарии вместе с сенаторами выезжали на границу буквально несколько дней назад. Мы видели эту ситуацию, обстановку, которая там сегодня происходит. Тема волнующая, миграционный кризис, который сложился. Действительно важно, чтобы молодежь Беларуси понимала сущность этой проблемы. Важно разъяснять, что это люди, которые не несут опасности для Беларуси, это люди, которые не следуют в Беларусь. Их конечной точкой передвижения является Германия, Франция и другие страны Европейского союза. И, конечно, решение этой проблемы – только в диалоге, только путем дипломатии.

Павел Гордеюк, студент юридического факультета БГУ, заместитель председателя КСДС:

Являюсь заместителем председателя «Круглого стола демократических сил». Наши активисты уже расположили штабы совместно с Юрием Воскресенским в Гродно, Минске, Могилеве и сегодня уже в Бобруйске. Мы собираем помощь этим людям, несмотря на все аспекты большой политики. Это не означает, что мы не должны и не можем помочь людям, которые оказались в беде.