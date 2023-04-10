Лукашенко – Шойгу: «Какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких!»

Визит министра обороны России в Минск – логичное продолжение белорусско-российского саммита и заседания Высшего госсовета, которые состоялись на прошлой неделе в Москве. Тогда наш Президент поднимал в том числе и вопрос безопасности Беларуси. Связано это с тем, что на протяжении долгого времени после подписания Будапештского меморандума, предусматривавшего гарантии странам, которые вывели ядерное оружие (в том числе экономическую безопасность), со стороны России и США. Последними это обязательство не выполняется. В нынешней ситуации мы вынуждены обращаться за помощью к союзнику. Владимир Путин поддержал Александра Лукашенко в решении провести ревизию всех договоренностей по данному направлению и возможно даже принять новый документ, который бы мог обеспечить полную безопасность Беларуси.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Какие нам гарантии безопасности Америка может предоставить? Да никаких. Кроме подстегивания агрессии против нас, как видим мы сейчас. Нам нужны полные гарантии безопасности от нашей братской России. И вот мы с Путиным, расставаясь, еще раз коснулись этого вопроса и договорились, что вы со специалистами приедете сегодня и мы этот вопрос серьезно обсудим в контексте той ситуации, которая складывается вокруг нас сегодня. В том числе и специальной военной операции. Поэтому я благодарю вас, что вы приехали к нам. Думаю, мы сегодня обсудим все вопросы, которые касаются наших двусторонних отношений и ситуации, складывающейся в Беларуси и России.

Вторая проблема, которую я с вами хотел обсудить, это боевая подготовка и слаживание нашей совместной союзной группировки и российских военнослужащих, которые находятся на территории Беларуси. Я вам благодарен, что при всех сложностях вы здесь держите несколько тысяч российских военнослужащих. Мы, насколько это нужно, подключились к этому процессу. И готовим вместе с вашими офицерами этих ребят, боевое слаживание проводим. Готовим так, как положено. Потому что расслабляться нам тут не следует. Вы видите, что поляки, литовцы тут шевелиться начали в нашем направлении. Поэтому это хорошее такое подспорье и опора для белорусской армии, которая на западном фланге защищает Союзное государство.

В свою очередь Сергей Шойгу поблагодарил главнокомандующего Беларуси за создание всех условий для комфортного пребывания и обучения российских военных в нашей стране. Что касается договоренностей двух Президентов – готов приступить к их проработке, добавил он.