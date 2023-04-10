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Жизнь разделилась на до и после. Военнослужащие, призванные из запаса, принимают присягу

10 апреля 2023 10:16
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Новости Беларуси. По поручению главы государства в Вооруженных силах Беларуси проходит проверка боевой готовности. Она носит комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жизнь разделилась на до и после. Военнослужащие, призванные из запаса, принимают присягу-1

Тестируются органы управления воинскими частями, способность подразделений действовать в сложных условиях обстановки, система комплектования. Армейский строй пополняют военнослужащие, призванные из запаса. Те, кто не делал этого ранее, принимают военную присягу.

Жизнь разделилась на до и после. Военнослужащие, призванные из запаса, принимают присягу-4

Дарья Зиновчик, военнообязанная:
Здесь мы получим хорошие навыки, которые нам в жизни пригодятся в будущем. Лично для меня жизнь стала на до и после, в хорошем смысле. Уже смотришь на все другими глазами.

Жизнь разделилась на до и после. Военнослужащие, призванные из запаса, принимают присягу-7

Призванные из запаса восстанавливают навыки по военно-учетным специальностям, изучают новое вооружение, отрабатывают ряд задач в условиях, приближенных к боевым.

# Армия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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