Жизнь разделилась на до и после. Военнослужащие, призванные из запаса, принимают присягу

Тестируются органы управления воинскими частями, способность подразделений действовать в сложных условиях обстановки, система комплектования. Армейский строй пополняют военнослужащие, призванные из запаса. Те, кто не делал этого ранее, принимают военную присягу.

Дарья Зиновчик, военнообязанная:

Здесь мы получим хорошие навыки, которые нам в жизни пригодятся в будущем. Лично для меня жизнь стала на до и после, в хорошем смысле. Уже смотришь на все другими глазами.