Жизнь разделилась на до и после. Военнослужащие, призванные из запаса, принимают присягу

Новости Беларуси. По поручению главы государства в Вооруженных силах Беларуси проходит проверка боевой готовности. Она носит комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. По поручению главы государства в Вооруженных силах Беларуси проходит проверка боевой готовности. Она носит комплексный характер, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Тестируются органы управления воинскими частями, способность подразделений действовать в сложных условиях обстановки, система комплектования. Армейский строй пополняют военнослужащие, призванные из запаса. Те, кто не делал этого ранее, принимают военную присягу.
Дарья Зиновчик, военнообязанная:
Здесь мы получим хорошие навыки, которые нам в жизни пригодятся в будущем. Лично для меня жизнь стала на до и после, в хорошем смысле. Уже смотришь на все другими глазами.
Призванные из запаса восстанавливают навыки по военно-учетным специальностям, изучают новое вооружение, отрабатывают ряд задач в условиях, приближенных к боевым.