Боровик: действия, которые мы предпринимаем по перемещению в Беларусь ТЯО, – это абсолютно правильно
Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Американский президент Джон Кеннеди сравнивал ядерное оружие с дамокловым мечом, зависшим над нашими головами на тончайшей нити. Наличие ядерного оружия у одной из сторон сдерживает другую от применения ядерного оружия первой, но для этого первая сторона должна быть уверена в наличии у противника ядерного оружия, в технической способности, а также политической и психологической готовности этого противника применить ядерное оружие в ответном ударе, неприемлемости последствий такого потенциального ответного ядерного удара для государства и общества. О ядерном сдерживании детальнее в нашей справке.
Теория ядерного сдерживания предполагает, что любая страна, владеющая ядерным оружием, не будет его применять первой из опасений перед ответным ядерным ударом. Однако ядерное сдерживание может быть направлено и против неядерного противника, и тогда ядерное оружие государства трактуется как одностороннее чрезвычайное средство противодействия нападению превосходящими обычными вооруженными силами (или противодействия применению химического или биологического оружия) в критической для выживания государства ситуации.
Классическим примером ядерного сдерживания считается Карибский кризис 1962 года, когда США прибегли к угрозам применения ядерного оружия, требуя отзыва с Кубы советских ядерных ракет, но воздержались от такого применения из опасения перед ответным ударом. При этом СССР располагал в момент кризиса примерно в 17 раз меньшим ракетно-ядерным арсеналом, чем США, однако и такого соотношения оказалось достаточно для срабатывания психологии ядерного сдерживания.
Надежда Сасс:
И теория ядерного сдерживания сегодня как никогда работает.
Вадим Боровик, политолог:
Она работает. Но здесь США будут немножко хитрее действовать, надо это понимать. Они все-таки заинтересованы в затягивании этого конфликта, в экономическом ослаблении РФ. Наготове еще по периметру России какие-то очаги возгорания. Мы видим попытку в Грузии, а это будет еще продолжаться: Афганистан на паузе стоит, Северный Кавказ. Не даром они приглашают Армению на саммит демократический, а Азербайджан не приглашают. То есть постоянно вносят раскол, камни противоречий. Их задача – чтобы не было в Кремле лица, которое могло бы отдать приказ о применении любого вида вооружения. Их задача – дестабилизация внутренняя, экономический серьезный урон.
Те наши действия, которые мы предпринимаем по перемещению в Беларусь тактического ядерного оружия, – это абсолютно правильные действия. Они необходимы. Это хорошая превентивная мера. Но мы должны быть очень ответственны и осторожны в этом вопросе, должны думать, нести ответственность, но при этом у нас должна быть стратегическая инициатива. И я главе государства задавал вопрос о том, что мы должны попытаться продемонстрировать угрозу не в Европе НАТО, а на территории США. Для них очень большую роль играет электоральное давление. И если бы они ощутили где-то у себя размещенный тактический ядерный потенциал России, то, возможно, это давление, которое оказывали бы электоральные массы на Вашингтон, могло повлиять на принятие им решений.
Вадим Боровик:
Могут быть другие асимметричные действия, необязательно этот вариант, но мы сегодня выполняем сценарий Вашингтона. Я это говорю уже больше года. И я говорил, что не надо было вообще ввязываться в специальную военную провокацию США, потому что ввязались по сценарию Вашингтона. Или надо было делать так… То есть вариант один. Либо делать так, чтобы это было ювелирно и качественно, война бывает эффективной только быстрая. Не получилось – ошибка. Все, нет вариантов. Сегодня нам нужно сломать их сценарий. Им очень выгодно…
Когда объявляет Министерство обороны РФ высокую статистику о потерях, Вашингтон аплодирует обеим сторонам: молодцы, взаимное уничтожение промышленности, живой силы и техники – это вы делаете по сценарию Вашингтона. Нам нужно сегодня продемонстрировать двум странам (США и Лондону – это одна фирма, которая сегодня заправляет Европой), что им существует экзистенциальная угроза. Как это сделать, надо думать, прорабатывать решения. Но пока мы с вами выполняем их сценарий, ничего хорошего не будет.
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