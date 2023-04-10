Боровик: действия, которые мы предпринимаем по перемещению в Беларусь ТЯО, – это абсолютно правильно

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О том, как Беларусь готовится к тому, что противник может прийти, и какую роль в предотвращении нападения будет играть тактическое ядерное оружие, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Американский президент Джон Кеннеди сравнивал ядерное оружие с дамокловым мечом, зависшим над нашими головами на тончайшей нити. Наличие ядерного оружия у одной из сторон сдерживает другую от применения ядерного оружия первой, но для этого первая сторона должна быть уверена в наличии у противника ядерного оружия, в технической способности, а также политической и психологической готовности этого противника применить ядерное оружие в ответном ударе, неприемлемости последствий такого потенциального ответного ядерного удара для государства и общества. О ядерном сдерживании детальнее в нашей справке.

Теория ядерного сдерживания предполагает, что любая страна, владеющая ядерным оружием, не будет его применять первой из опасений перед ответным ядерным ударом. Однако ядерное сдерживание может быть направлено и против неядерного противника, и тогда ядерное оружие государства трактуется как одностороннее чрезвычайное средство противодействия нападению превосходящими обычными вооруженными силами (или противодействия применению химического или биологического оружия) в критической для выживания государства ситуации. Классическим примером ядерного сдерживания считается Карибский кризис 1962 года, когда США прибегли к угрозам применения ядерного оружия, требуя отзыва с Кубы советских ядерных ракет, но воздержались от такого применения из опасения перед ответным ударом. При этом СССР располагал в момент кризиса примерно в 17 раз меньшим ракетно-ядерным арсеналом, чем США, однако и такого соотношения оказалось достаточно для срабатывания психологии ядерного сдерживания. Надежда Сасс:

И теория ядерного сдерживания сегодня как никогда работает.

Вадим Боровик, политолог:

Она работает. Но здесь США будут немножко хитрее действовать, надо это понимать. Они все-таки заинтересованы в затягивании этого конфликта, в экономическом ослаблении РФ. Наготове еще по периметру России какие-то очаги возгорания. Мы видим попытку в Грузии, а это будет еще продолжаться: Афганистан на паузе стоит, Северный Кавказ. Не даром они приглашают Армению на саммит демократический, а Азербайджан не приглашают. То есть постоянно вносят раскол, камни противоречий. Их задача – чтобы не было в Кремле лица, которое могло бы отдать приказ о применении любого вида вооружения. Их задача – дестабилизация внутренняя, экономический серьезный урон. Те наши действия, которые мы предпринимаем по перемещению в Беларусь тактического ядерного оружия, – это абсолютно правильные действия. Они необходимы. Это хорошая превентивная мера. Но мы должны быть очень ответственны и осторожны в этом вопросе, должны думать, нести ответственность, но при этом у нас должна быть стратегическая инициатива. И я главе государства задавал вопрос о том, что мы должны попытаться продемонстрировать угрозу не в Европе НАТО, а на территории США. Для них очень большую роль играет электоральное давление. И если бы они ощутили где-то у себя размещенный тактический ядерный потенциал России, то, возможно, это давление, которое оказывали бы электоральные массы на Вашингтон, могло повлиять на принятие им решений.